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Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Fahrrad wieder aufgefunden

Erfurt (ots)

In der Walpurgisnacht kam es aus einem Mehrfamilienhaus der Marstallstraße zu einem Fahrraddiebstahl. Der unbekannte Täter gelangte nach Beschädigung der Hauseingangs- und einer Zwischentür in den Hinterhof. Dort zerstörte der Dieb ein Kettenschloss und entwendete das hochwertige Fahrrad. Der Besitzer konnte sein Rad unweit von seiner Wohnung auffinden und unbeschädigt wieder in seine Obhut nehmen. Es wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Besonders schweren Fall des Diebstahls und Sachbeschädigung eingeleitet. (PH)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Erfurt
Inspektionsdienst Nord
Telefon: 0361 5743-22100
E-Mail: dgl.lpi.erfurt.id-nord@polizei.thueringen.de
https://polizei.thueringen.de/landespolizeiinspektionen/lpierfurt/

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell

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