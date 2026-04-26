Wasserschutzpolizeiinspektion Oldenburg

WSPI-OLD: 3 Personen stürzen von Personenfähre

Emden (ots)

Am 26.04.26 gegen 14.00 Uhr legte eine Personenfähre am Borkum Anleger an und machte fest. Bei Boarding klappte das Schiff ab und die Personenrampe rutschte vom Anleger . Dadurch stürzten drei Personen ins Hafenbecken. Durch das Personal der Fähre könnten sie umgehend aus dem Wasser geborgen werden. Sie wurden zur Kontrolle ins Klinikum Emden verbracht. Nach Rücksprache mit der BG Verkehr wurden zusätzliche Absicherungen ausgesprochen, damit der Fährverkehr weiter durchgeführt werden kann. Weitere Ermittlungen erfolgen durch die Wasserschutzpolizei-Station Emden.

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