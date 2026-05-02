Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Kellereinbruch mit kurioser Begründung

Erfurt (ots)

Am Freitagnachmittag kam es in einem Mehrfamilienhaus am Spielbergtor in Erfurt zu einem Kellereinbruch. Der 35-jährige Tatverdächtige verschaffte sich unbefugt Zutritt zu einem Kellerabteil einer Anwohnerin. Nach eigenen Angaben suchte er nach Gold, Diamanten und sogar Bomben. Fündig wurde er dabei allerdings nicht - stattdessen entwendete er Geschirr und Malutensilien im Wert von 100 Euro. Noch während der Tat informierte der Mann die 26-jährige Geschädigte selbst darüber, dass er in ihren Keller eingebrochen sei. Dabei behauptete er, im Auftrag des Vermieters gehandelt zu haben, was sich jedoch nicht bestätigte. Zudem stand er augenscheinlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln. Gegen den Beschuldigten wurde ein Strafverfahren wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls eingeleitet. (JD)

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