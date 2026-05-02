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Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Berauscht auf dem E-Scooter unterwegs

Erfurt (ots)

Eine Streifenbesatzung ertappte am Freitagabend in Erfurt einen berauschten E-Scooter-Fahrer. Im Bereich Michaelisstraße kontrollierten die Beamten gegen 21:30 Uhr einen 27-jährigen E-Scooter-Fahrer. Bei ihm schlug ein durchgeführter Drogenvortest auf Cannabis an. Damit war die Fahrt für ihn beendet und er musste sich auf der Dienststelle einer Blutentnahme unterziehen. Gegen den 27-Jährigen wurde ein Ordnungsdwidrigkeitenverfahren mit einer empfindlichen Geldbuße eingeleitet. (FW)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Erfurt
Inspektionsdienst Nord
Telefon: 0361 5743-22100
E-Mail: lpi.erfurt.id-nord@polizei.thueringen.de
https://polizei.thueringen.de/landespolizeiinspektionen/lpierfurt/

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell

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