Landespolizeiinspektion Erfurt
LPI-EF: Berauscht auf dem E-Scooter unterwegs
Erfurt (ots)
Eine Streifenbesatzung ertappte am Freitagabend in Erfurt einen berauschten E-Scooter-Fahrer. Im Bereich Michaelisstraße kontrollierten die Beamten gegen 21:30 Uhr einen 27-jährigen E-Scooter-Fahrer. Bei ihm schlug ein durchgeführter Drogenvortest auf Cannabis an. Damit war die Fahrt für ihn beendet und er musste sich auf der Dienststelle einer Blutentnahme unterziehen. Gegen den 27-Jährigen wurde ein Ordnungsdwidrigkeitenverfahren mit einer empfindlichen Geldbuße eingeleitet. (FW)
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