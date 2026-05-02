LPI-EF: Berauscht auf dem E-Scooter unterwegs

Erfurt (ots) - In der Walpurgisnacht kam es aus einem Mehrfamilienhaus der Marstallstraße zu einem Fahrraddiebstahl. Der unbekannte Täter gelangte nach Beschädigung der Hauseingangs- und einer Zwischentür in den Hinterhof. Dort zerstörte der Dieb ein Kettenschloss und entwendete das hochwertige Fahrrad. Der Besitzer konnte sein Rad unweit von seiner Wohnung auffinden und unbeschädigt wieder in seine Obhut nehmen. Es wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Besonders ...

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