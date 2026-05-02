Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Alkoholisiert und ohne Fahrerlaubnis unterwegs

Buttstädt (ots)

Am 01.05.2026 wurden Beamte der Polizeiinspektion Sömmerda auf einen Fahrzeugführer aufmerksam, welcher in Buttstädt die Niederwendenstraße, ohne einen angelegten Sicherheitsgurt, befuhr.

Im Rahmen der Verkehrskontrolle konnte Alkoholgeruch in der Atemluft festgestellt werden. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,65 Promille.

Vor Ort stellte sich zudem heraus, dass der 59 Jährige Fahrzeugführer nicht mehr im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist.

Die Heimreise durfte er nach erfolgter Blutentnahme, mit einer Anzeige im Gepäck, zu Fuß antreten. (MK)

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