Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Mehrere Geschwindigkeitsverstöße festgestellt

Landkreis Sömmerda (ots)

Am 01.05.2026 und am 02.05.2026 führten Beamte der Polizeiinspektion Sömmerda mehrere Geschwindigkeitskontrollen im Landkreis Sömmerda durch.

Am 01.05.2026 wurde die Kontrolle in Schloßvippach, Weimarische Straße durchgeführt. Hierbei konnten im Zeitraum von 35 Minuten sieben Verstöße festgestellt werden. Trauriger Spitzenreiter war ein 46 Jähriger Fahrzeugführer, welcher die zulässige Geschwindigkeit um 19 km/h (nach Toleranzabzug) überschritt. Der Fahrzeugführer muss nun mit einem Bußgeld in Höhe von 70 Euro rechnen.

Am 02.05.2026 wurde die Geschwindigkeitskontrolle in Kölleda, Backlebener Tor durchgeführt. Hier wurden insgesamt 20 Verstöße festgestellt. Die schnellste war hierbei eine 41 Jährige Fahrzeugführerin, welche, bei erlaubten 50 km/h, mit einer Geschwindigkeit von 79 km/h (nach Toleranzabzug) eingemessen wurde. Die Fahrzeugführerin erwartet nun ein Bußgeld von 180 Euro sowie einen Punkt in Flensburg. (MK)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell