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Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Nachtragsmeldung zum Verkehrsunfall mit tödlich verletzten Personen vom 27.03.2026 in Westerburg.

Westerburg (ots)

Wie der Polizei im Nachgang an den Verkehrsunfall mitgeteilt wurde, verstarb auch die 17-jährige Beifahrerin aus der VG Bad Marienberg infolge des schweren Verkehrsunfalles vom 27.03.2026 auf der L288 bei Westerburg.

Die Ermittlungen zum Unfallgeschehen dauern noch immer an.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Westerburg
Telefon: 02663 - 98050

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell

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