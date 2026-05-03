Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Erschrocken und dann zugeschnappt

Sömmerda (ots)

Am frühen Samstag Abend des 02.05.2026 kam es in der Ortslage Weißensee im Bereich des diska zu einem unerfreullichen Kontakt zwischen einem Hund und einem Radfahrer. Letzterer überholte die Hundhalterin samt ihrer zwei angeleinten Hunde auf dem Fußweg. Einer der Hunde schien den Radfahrer erst bemerkt zu haben, als dieser direkt neben ihm war, erschrak und schnappte zu. Dabei wurde der Radfahrer am Arm verletzt, konnte aber ohne zu stürtzen anhalten. Der Mann wurde durch Rettungskräfte behandelt. Von Amts wegen musste gegen die Hundehalterin eine Anzeige wegen fahrlässiger Körperverletzung erstattet werden. (VS)

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