Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Kollision im Dunkeln

Erfurt (ots)

Zu einem Verkehrsunfall mit Wildbeteiligung kam es am Samstagabend, dem 02.05.2026, gegen 22:45 Uhr auf der Arnstädter Chaussee. Ein 24-jähriger Fahrer eines Motorrades der Marke Kawasaki war aus Richtung Egstedt kommend in Richtung Erfurt unterwegs, als plötzlich ein Wildschwein die Fahrbahn von links nach rechts kreuzte.

Der Motorradfahrer konnte einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern und kollidierte mit dem Tier. Durch den Aufprall kam er zu Sturz und verletzte sich leicht. Das Wildschwein verendete noch an der Unfallstelle.

Der 24-Jährige wurde zur weiteren medizinischen Behandlung mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Am Motorrad entstand Sachschaden. (FH)

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