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Polizeipräsidium Trier

POL-PPTR: 25-Jähriger aus Trier-Pfalzel vermisst

Trier (ots)

Der 25-jährige Jan J. aus Trier-Pfalzel wird seit knapp zwei Wochen vermisst. Zuletzt sah ihn ein Nachbar am Freitag, 13. März 2026, an seinem Zuhause in Pfalzel. Seitdem fehlt von dem Vermissten jede Spur. Es ist möglich, dass Herr J. sich in einer hilflosen Lage oder einer psychischen Ausnahmesituation befindet.

Jan J. ist circa 1,80 m groß und hat helle Haut, blonde, kurz rasierte Haare (3-4 mm) sowie einen kurzen rot-blonden Bart. Er hat blau-graue Augen und trägt möglicherweise weiße Sneaker und einen khakifarbenen Parka mit Kapuze. Ein Foto des Vermissten findet sich auf unserer Fahndungs-Seite: https://s.rlp.de/Fh9MdkZ

Wer hat den 25-Jährigen gesehen? Wer weiß wo Jan Jorse sich aufhalten könnte? Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Trier unter 0651 983-43390 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Trier
Jana Ernst
Telefon: 0651 983-40022
E-Mail: pptrier.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.trier

Original-Content von: Polizeipräsidium Trier, übermittelt durch news aktuell

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