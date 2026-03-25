Polizeipräsidium Trier

POL-PPTR: Polizei ermittelt wegen sexuellen Missbrauchs mehrerer Kinder

Trier (ots)

Sachverhalt:

Am Mittwoch, den 18. März, erhielt die Polizei den Hinweis über den Verdacht eines sexuellen Missbrauchs eines Kindes. Die Ermittlungen wurden unmittelbar durch die Kriminalpolizei Trier aufgenommen. Letztendlich erhärtete sich der Verdacht gegen einen 34-jährigen Trierer. Gegen den Tatverdächtigen wird wegen des Verdachts des sexuellen bzw. schweren sexuellen Missbrauchs in mehreren Fällen ermittelt. Deren Familien und das Jugendamt sind informiert und in die Ermittlungen einbezogen.

Der Mann wurde festgenommen und auf Antrag der Staatsanwaltschaft Trier einem Ermittlungsrichter beim Amtsgericht Trier vorgeführt. Nach dem Erlass eines Haftbefehls wurde der 34-Jährige in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Zwischenzeitlich kursieren in sozialen Netzwerken Posts, die den Mann mit Foto, Namen und dem Sachverhalt zeigen. Zudem werden User online von anderen Usern aufgefordert, den Beitrag zu teilen.

Aufforderung der Polizei und Staatsanwaltschaft:

Um die bisherigen und weitere potentielle Opfer sowie deren Familien zu schützen und die Ermittlungen nicht zu gefährden, fordern Polizei und Staatsanwaltschaft User dazu auf, die Posts zu löschen und keinesfalls weiterzuverbreiten. Das Verbreiten dieser Beiträge kann zudem straf- und zivilrechtliche Konsequenzen für die Verantwortlichen zur Folge haben.

Die Ermittlungen der Kriminalpolizei Trier dauern derzeit an.

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