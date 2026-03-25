POL-PPTR: Geschwindigkeitsmessungen der Polizei in der 14. Kalenderwoche

Bullay (ots) - Am heutigen Mittwochmittag, gegen 12:20 Uhr, randalierte ein bislang Unbekannter an der CDU-Geschäftsstelle in der Lindenstraße in Bullay. Der Mann erschien nach ersten Zeugenaussagen vor der Geschäftsstelle, riss vor der Tür Plakate ab, schrie dabei herum und beleidigte eine Zeugin. Die Zeugin gab zudem an, im Hosenbund der Person einen Gegenstand gesehen zu haben, bei dem es sich um eine Schusswaffe ...

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