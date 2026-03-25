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Polizeipräsidium Trier

POL-PPTR: Geschwindigkeitsmessungen der Polizei in der 14. Kalenderwoche

Trier (ots)

An folgenden Standorten misst die Polizei in der 14. Kalenderwoche die Geschwindigkeit:

Montag, 30. März:

B51, Trier; B50, Longkamp; B51, Masholder; L47, Wehlen; Dauwelshausen

Dienstag, 31. März:

B50n, Zeltingen-Rachtig; B51, Schönfeld; L103, Bad Bertrich; B50, Altrich

Mittwoch, 1. April:

L48, Thörnich; B51, Newel; B257, Irrel; A602, Trier

Donnerstag, 2. April:

B50, Longkamp; B51, Masholder; B51, Konz; A64, Mesenich

Freitag, 3. April:

A1, Flußbach; Kenn; B257, Hörschhausen

Die Polizei weist ausdrücklich darauf hin, dass sie außer den angekündigten Kontrollen weitere mobile und stationäre Geschwindigkeitsmessungen durchführen wird.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Trier
Jana Ernst
Telefon: 0651 983-40022
E-Mail: pptrier.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.trier

Original-Content von: Polizeipräsidium Trier, übermittelt durch news aktuell

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