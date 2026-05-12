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Polizei Düren

POL-DN: Pedelec-Fahrer angefahren und leicht verletzt

Düren (ots)

Am Montag (11.05.2026) kam es im Kreisverkehr Nideggener Straße / Nippesstraße zu einem Zusammenstoß zwischen einem Pedelec-Fahrer und einem Pkw. Dabei wurde eine Person leicht verletzt.

Gegen 10:00 Uhr befuhr eine 74-jährige Pkw-Fahrerin aus Düren die Nideggener Straße aus Richtung Friedrichsstraße kommend in Richtung Kreisverkehr "Europaplatz". Sie beabsichtigte, den Kreisverkehr geradeaus weiter in Richtung Nideggener Straße zu verlassen und ordnete sich daher auf der linken Spur ein. Zeitgleich fuhr ein 45-jähriger Kreuzauer mit seinem Pedelec aus Richtung Kreuzau kommend in den Kreisverkehr ein und beabsichtigte, in Richtung Nippesstraße zu fahren.

Nach eigenen Angaben der 74-Jährigen nahm sie den Pedelec-Fahrer zu spät wahr und touchierte ihn mit ihrem Fahrzeug. Dabei stürzte der 45-Jährige und zog sich leichte Verletzungen zu. Er wurde mit einem Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Die 74-Jährige blieb unverletzt. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von ca. 3000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizei Düren
Pressestelle

Telefon: 02421 949-1100
Fax: 02421 949-1199

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell

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