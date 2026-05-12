Polizei Düren

POL-DN: 266 Verstöße bei Verkehrskontrollen in der Eifel - Zwei Fahrverbote drohen

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Heimbach / Hürtgenwald / Nideggen (ots)

Mit gezielten Kontrollen auf beliebten Ausflugsstrecken in der Eifel hat der Verkehrsdienst der Polizei Düren am Samstag (09.05.2026) erneut ein deutliches Zeichen für mehr Verkehrssicherheit gesetzt. Im Rahmen des Linksrheinischen Qualitätszirkels (LQZ) überprüften Einsatzkräfte auf mehreren Bundes- und Landesstraßen den Verkehr - mit einem klaren Ergebnis: Insgesamt wurden 266 Verkehrsverstöße festgestellt.

Der Schwerpunkt lag erneut auf überhöhter Geschwindigkeit. Allein 244 Verstöße entfielen auf zu schnelles Fahren. Zwei Verkehrsteilnehmende müssen nun sogar mit einem Fahrverbot rechnen.

Trauriger Spitzenreiter des Tages war ein Pkw-Fahrer, der bei erlaubten 50 km/h mit 102 km/h gemessen wurde. Nur knapp darunter lag ein Motorradfahrer, der mit 98 km/h ebenfalls deutlich zu schnell unterwegs war.

Auf der Panoramastraße (L218) kontrollierten die Einsatzkräfte auch gezielt das dort bestehende Durchfahrtsverbot. Dabei wurden zwölf Verstöße festgestellt und entsprechend geahndet.

Der Linksrheinische Qualitätszirkel steht für die enge Zusammenarbeit mehrerer Behörden mit dem Ziel, die Verkehrssicherheit nachhaltig zu verbessern. Unterstützt wurde der Verkehrsdienst der Polizei Düren dabei erneut von einem belgischen Motorradpolizisten.

Die Polizei Düren kündigt an, die Kontrollen insbesondere auf den in der Sommerzeit stark frequentierten Strecken in der Eifel fortzuführen. Ziel bleibt es, schwere Verkehrsunfälle zu verhindern und die Sicherheit aller Verkehrsteilnehmenden zu erhöhen.

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