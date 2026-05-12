PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Düren mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Düren

POL-DN: 266 Verstöße bei Verkehrskontrollen in der Eifel - Zwei Fahrverbote drohen

POL-DN: 266 Verstöße bei Verkehrskontrollen in der Eifel - Zwei Fahrverbote drohen
  • Bild-Infos
  • Download

Heimbach / Hürtgenwald / Nideggen (ots)

Mit gezielten Kontrollen auf beliebten Ausflugsstrecken in der Eifel hat der Verkehrsdienst der Polizei Düren am Samstag (09.05.2026) erneut ein deutliches Zeichen für mehr Verkehrssicherheit gesetzt. Im Rahmen des Linksrheinischen Qualitätszirkels (LQZ) überprüften Einsatzkräfte auf mehreren Bundes- und Landesstraßen den Verkehr - mit einem klaren Ergebnis: Insgesamt wurden 266 Verkehrsverstöße festgestellt.

Der Schwerpunkt lag erneut auf überhöhter Geschwindigkeit. Allein 244 Verstöße entfielen auf zu schnelles Fahren. Zwei Verkehrsteilnehmende müssen nun sogar mit einem Fahrverbot rechnen.

Trauriger Spitzenreiter des Tages war ein Pkw-Fahrer, der bei erlaubten 50 km/h mit 102 km/h gemessen wurde. Nur knapp darunter lag ein Motorradfahrer, der mit 98 km/h ebenfalls deutlich zu schnell unterwegs war.

Auf der Panoramastraße (L218) kontrollierten die Einsatzkräfte auch gezielt das dort bestehende Durchfahrtsverbot. Dabei wurden zwölf Verstöße festgestellt und entsprechend geahndet.

Der Linksrheinische Qualitätszirkel steht für die enge Zusammenarbeit mehrerer Behörden mit dem Ziel, die Verkehrssicherheit nachhaltig zu verbessern. Unterstützt wurde der Verkehrsdienst der Polizei Düren dabei erneut von einem belgischen Motorradpolizisten.

Die Polizei Düren kündigt an, die Kontrollen insbesondere auf den in der Sommerzeit stark frequentierten Strecken in der Eifel fortzuführen. Ziel bleibt es, schwere Verkehrsunfälle zu verhindern und die Sicherheit aller Verkehrsteilnehmenden zu erhöhen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Düren
Pressestelle

Telefon: 02421 949-1100
Fax: 02421 949-1199

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Düren mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Düren
Weitere Meldungen: Polizei Düren
Alle Meldungen Alle
  • 12.05.2026 – 10:10

    POL-DN: Pedelec-Fahrer angefahren und leicht verletzt

    Düren (ots) - Am Montag (11.05.2026) kam es im Kreisverkehr Nideggener Straße / Nippesstraße zu einem Zusammenstoß zwischen einem Pedelec-Fahrer und einem Pkw. Dabei wurde eine Person leicht verletzt. Gegen 10:00 Uhr befuhr eine 74-jährige Pkw-Fahrerin aus Düren die Nideggener Straße aus Richtung Friedrichsstraße kommend in Richtung Kreisverkehr "Europaplatz". Sie beabsichtigte, den Kreisverkehr geradeaus weiter ...

    mehr
  • 12.05.2026 – 10:10

    POL-DN: Verkehrsunfall im Kreisverkehr - Eine Person leicht verletzt

    Jülich (ots) - Am Montagnachmittag (11.05.2026) kam es im Kreisverkehr B56 / L136, zwischen Jülich und Aldenhoven, zu einem Verkehrsunfall zwischen drei Pkw. Dabei wurde eine Person leicht verletzt. Gegen 16:10 Uhr befuhr ein 22-jähriger Mann aus Jülich die B56 mit seinem Pkw aus Richtung Aldenhoven kommend in den Kreisverkehr ein und beabsichtigte, diesen in ...

    mehr
  • 12.05.2026 – 10:10

    POL-DN: Einbruch in Tankstelle - Die Polizei bittet um Hinweise

    Düren (ots) - In der Nacht zu Dienstag (12.05.2026) brachen unbekannte Täter in eine Tankstelle auf der Bahnstraße ein. Die Täter erbeuteten eine noch nicht bekannte Menge an Tabakwaren. Aufmerksame Zeugen meldeten sich gegen 01:00 Uhr bei der Leitstelle der Polizei Düren und machten Angaben über zwei männliche Personen, die augenscheinlich aus einem Verkaufsraum der Tankstelle liefen. Vor Ort stellte die Polizei ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren