Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Alkoholisierter Autofahrer nach Zeugenhinweis gestoppt

Ein aufmerksamer Zeuge hat am späten Sonntagabend die Fahrt eines alkoholisierten Autofahrers beendet. Der Zeuge meldete der Polizei kurz vor Mitternacht einen Pkw, der in starken Schlangenlinien und mit überhöhter Geschwindigkeit unterwegs war. Zuvor war der Fahrer dem Wagen des Zeugen beim Ausfahren aus einer Grundstücksausfahrt gefährlich nahegekommen, sodass dieser offensichtlich nur durch Abbremsen eine Kollision verhindern konnte. Eine Polizeistreife kontrollierte den Verkehrsteilnehmer nach dem Hinweis und bemerkte bei dem 28-Jährigen eine deutliche Alkoholisierung. Da er einen Atemalkoholtest verweigerte, musste der 28-Jährige in einem Krankenhaus eine Blutprobe abgeben. Seinen Führerschein stellten die Beamten an Ort und Stelle sicher. Dem Fahrer droht nun eine Strafanzeige wegen Trunkenheit im Verkehr.

Tettnang

Rollerfahrerin bei Unfall verletzt - Zeugen gesucht

Leichte Verletzungen hat eine 50-jährige Rollerfahrerin bei einem Verkehrsunfall am Samstagnachmittag gegen 17.30 Uhr auf der Schletterholzstraße erlitten. Ein entgegenkommendes Pkw-Gespann holte vor einer Rechtskurve so weit aus, dass der Wohnwagen auf die Gegenfahrbahn geriet. Die Frau wich aus, verlor die Kontrolle über ihre Yamaha und prallte im Grünstreifen gegen eine Steinbegrenzung. Während die Verletzte vor Ort medizinisch versorgt werden musste, setzte der Unbekannte seine Fahrt fort, ohne sich um die Unfallaufnahme zu kümmern. An dem Roller entstand Sachschaden in Höhe von rund 8.500 Euro. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach dem flüchtigen Gespann verlief erfolglos. Das Polizeirevier Friedrichshafen ermittelt wegen Unfallflucht und bittet unter Tel. 07541/701-0 um sachdienliche Hinweise zum unbekannten Fahrer und Fahrzeug.

Friedrichshafen

Gartenbrand beim Unkrautabflammen

Am Freitagnachmittag hat ein 63-Jähriger im Tannenweg einen Gartenbrand verursacht, als er Unkraut mit einem Gasbrenner bekämpfte. Das Feuer griff auf angrenzende Grundstücke über und beschädigte Gartenmöbel sowie Markisen. Gemeinsam mit einer zwischenzeitlich eingetroffenen Polizeistreife unternahm der Mann erste Löschversuche bis zum Eintreffen der örtlichen Feuerwehr. Ein Übergreifen des Feuers auf die angrenzenden Wohnhäuser konnte verhindert werden. Der 63-Jährige wurde mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Gegen ihn wird nun wegen des Verdachts der fahrlässigen Brandstiftung ermittelt.

Immenstaad am Bodensee

Unfallflucht dank eines aufmerksamen Zeugen geklärt

Dank eines aufmerksamen Zeugen konnte eine Unfallflucht geklärt werden, welche sich am Samstagnachmittag auf einem Parkplatz in der Strandbadstraße ereignet hat. Ein Porsche-Lenker touchierte beim Rangieren einen geparkten Audi und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Örtlichkeit. Der Zeuge beobachtete den Vorfall und hinterließ eine Notiz mit dem Kennzeichen des Verursachers am beschädigten Wagen. Die Polizei suchte daraufhin die Anschrift des Fahrzeughalters auf und traf dort den 77-jährigen Fahrer an. Da die Beamten bei dem Senior Alkoholgeruch feststellten, wurde ein Atemalkoholtest durchgeführt, der einen Wert von rund 0,5 Promille ergab. Auf Anordnung eines Richters musste der Mann zwei Blutproben abgeben. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt rund 3.500 Euro. Das Polizeirevier Friedrichshafen ermittelt nun gegen den 77-Jährigen wegen Unfallflucht sowie des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs und bittet den bislang unbekannten Zeugen, der den Notizzettel am beschädigten Pkw hinterlassen hat, sich unter Tel. 07541/701-0 zu melden.

Überlingen

Verfolgungsfahrten

Gleich zwei Verfolgungsfahrten mit flüchtenden Kleinkrafträdern haben die Polizei am Wochenende in Überlingen beschäftigt. Am späten Samstagabend entzogen sich zwei Rollerfahrer gegen 23 Uhr einer Kontrolle, indem sie unter anderem einen Kreisverkehr entgegen der Fahrtrichtung befuhren. Am Sonntagmittag flüchtete gegen 12 Uhr ein Duo auf einem roten Roller mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit. In beiden Fällen nutzten die Täter auch gesperrte Wege zur Flucht und verwendeten gestohlene Kennzeichen. Im Rahmen der Fahndung stellte die Polizei das rote Fahrzeug sowie zwei Helme in der Carl-Benz-Straße sicher. Ein entscheidender Zeugenhinweis führte die Beamten schließlich auf die Spur eines Verdächtigen. Ob der Jugendliche für beide Fahrten in Betracht kommt, ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen. Die Beamten stellten nach dem Hinweis ein weiteres Kleinkraftrad mit gestohlenem Kennzeichen bei Salem sicher, das ebenfalls dem Jugendlichen zuzuordnen sein dürfte. Der Polizeiposten Salem ermittelt nun und bittet weitere Zeugen, sich unter Tel. 07553/8269-0 zu melden.

Markdorf

Mehrere Strafanzeigen nach Auseinandersetzung

Nach einer körperlichen Auseinandersetzung in der Nacht auf Sonntag in der Ensisheimer Straße ermittelt die Polizei gegen mehrere Beteiligte. Ein 44-Jähriger war gegen 1.30 Uhr mit einer vierköpfigen Personengruppe in Streit geraten. Im Verlauf der Streitigkeit soll ein bislang unbekannter Täter dem 44-Jährigen eine Glasflasche auf den Kopf geschlagen haben, wodurch dieser eine Platzwunde erlitt. Die Angreifer flüchteten anschließend in unbekannte Richtung. Der Haupttäter wird als etwa 20 bis 30 Jahre alt, mit lockigen dunklen Haaren und dunkler Hautfarbe beschrieben. Ein aufmerksamer Zeuge beobachtete wenig später, wie der verletzte 44-Jährige trotz seiner Wunde und mutmaßlicher Alkoholisierung in einen Audi stieg und davonfuhr. Eine Streife konnte den Wagen schließlich im Deggenhausertal stoppen. Bei der Kontrolle stellten die Beamten deutlichen Alkoholgeruch fest, zudem war der 44-Jährige nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Er musste die Polizisten in eine Klinik begleiten und eine Blutprobe abgeben. Den 44-Jährigen erwarten nun Anzeigen wegen Trunkenheit im Verkehr und Fahrens ohne Fahrerlaubnis, während der Polizeiposten Markdorf wegen der gefährlichen Körperverletzung ermittelt und unter Tel. 07544/9520-0 um Hinweise zu der flüchtigen Personengruppe bittet.

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