Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Ravensburg

Fahrzeugbrand

Vermutlich aufgrund eines technischen Defekts ist am Sonntag kurz nach 13.30 Uhr ein Pkw im Escher-Wyss-Weg in Brand geraten. Der 67 Jahre alte Fahrer des Smart hatte bemerkt, wie sein Wagen während der Fahrt zu rauchen begann, und den Pkw daraufhin abgestellt sowie den Notruf gewählt. Bis zum Eintreffen der Einsatzkräfte stand der Wagen bereits in Vollbrand. Nachdem die örtlichen Wehrleute die Flammen gelöscht hatten, transportierte ein Abschleppdienst den Pkw ab. Verletzt wurde niemand.

Ravensburg

Verkehrskontrolle

Bei einer allgemeinen Verkehrskontrolle am Montagmorgen in der Eywiesenstraße stand ein Pkw-Lenker unter Alkoholeinfluss und muss nun mit einem empfindlichen Bußgeld und einem Fahrverbot rechnen. Eine Polizeistreife hatte den 35 Jahre alten Fahrer des Wagens zu einer allgemeinen Verkehrskontrolle gestoppt und dabei dessen Alkoholisierung bemerkt. Nachdem ein Alkoholvortest über 0,5 Promille ergab, musste der 35-Jährige auf dem Polizeirevier einen gerichtsverwertbaren Alkoholtest durchführen. Auch dieser bestätigte die Überschreitung des gesetzlichen Grenzwertes. Der Betroffene durfte seine Fahrt folglich nicht fortsetzen und wird nun bei der Bußgeldstelle angezeigt.

Isny im Allgäu

Autofahrer unter Drogeneinfluss

Mit der Entnahme einer Blutprobe in einem Krankenhaus endete die Fahrt eines 41-Jährigen am Sonntagabend. Eine Streife des Polizeireviers Wangen im Allgäu hatte den Autofahrer zu einer allgemeinen Verkehrskontrolle gestoppt und bei der Überprüfung der Verkehrstüchtigkeit Anzeichen für den Konsum von Betäubungsmitteln bemerkt. Nachdem ein Drogenvortest den Verdacht der Beamten erhärtete und beim 41-Jährigen positiv auf Cannabis verlief, musste er seinen Wagen stehen lassen und die Polizisten zur Blutentnahme in ein Krankenhaus begleiten. Sollte sich der Verdacht der Drogenbeeinflussung bei der Auswertung der Blutprobe bestätigen, kommen auf den Mann ein Bußgeld von mehreren hundert Euro sowie ein Fahrverbot zu.

Wangen im Allgäu

Polizei ermittelt nach Auseinandersetzung

Nach einer handfesten Auseinandersetzung zwischen mehreren Teenagern am Sonntagabend im Bereich der Sportanlage im Aumühleweg ermittelt das Polizeirevier Wangen im Allgäu. Nach bisherigen Erkenntnissen gerieten mehrere sich wohl zumindest flüchtig bekannte Jugendliche aneinander und sollen sich dabei beleidigt und teils auch geschlagen haben. Ein 16-Jähriger erlitt leichtere Verletzungen und wurde vorsorglich zur weiteren Untersuchung von einem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Ein weiterer Anwesender zog sich ebenfalls leichtere oberflächliche Verletzungen zu, bedurfte jedoch keiner medizinischen Versorgung. Gegenstand der nun laufenden Ermittlungen sind neben den Hintergründen und dem exakten Ablauf der Auseinandersetzung auch die Identifizierung von möglichen weiteren Beteiligten. Zeugenhinweise im Zusammenhang mit dem handfesten Streit nehmen die Beamten unter Tel. 07522/984-0 entgegen.

Bad Wurzach

Unfall mit Rollerfahrer - Unfallbeteiligter fährt davon

Wegen unerlaubten Entfernens von der Unfallstelle ermittelt das Polizeirevier Leutkirch im Allgäu nach einem Verkehrsunfall mit einem Rollerfahrer am Sonntagabend in der Oberziegelbacher Straße. Kurz vor 18.30 Uhr prallte ein 17-jähriger Rollerfahrer auf dem Verbindungsweg zwischen Ziegelbach und Wörtwebers mit einem entgegenkommenden Opel zusammen und zog sich beim folgenden Sturz leichtere Verletzungen zu. Der augenscheinlich ältere Fahrer des Opels fuhr nach dem Unfall in Richtung Ziegelbach davon, ohne sich um den Austausch der Personalien oder die polizeiliche Unfallaufnahme zu kümmern. Personen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinwiese auf den noch unbekannten Opelfahrer geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07561/8488-0 zu melden.

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