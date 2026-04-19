Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Ravensburg (ots)

Immenstaad am Bodensee

Unfallflucht - Zeugenhinweis führt zur Aufklärung

Am Samstag, gegen 14:40 Uhr, ereignete sich auf einem Parkplatz am Aquastaad in Immenstaad am Bodensee ein Parkunfall zwischen einem Porsche und einem Audi. Ohne sich um den Schaden zu kümmern fuhr der Porsche-Fahrer davon. Glücklicherweise fand die 36-jährige Audi-Fahrerin einen Zettel an der Windschutzscheibe ihres Fahrzeugs vor, der offensichtlich von einem unbekannten Zeugen stammte und Hinweise auf den Unfallverursacher enthielt. Dieser wichtige Hinweis ermöglichte es der Polizeirevier Friedrichshafen, die Halteranschrift des verantwortlichen Fahrzeugs zu überprüfen. Ein 77-jähriger Halter eines Porsche, der als Unfallverursacher identifiziert wurde, räumte die Fahreigenschaft ein, nachdem die Ermittler ihn aufgesucht hatten. Bei der Überprüfung seines Fahrzeugs konnten zudem korrespondierende Schäden festgestellt werden, die den Unfall bestätigten. Beim Gespräch mit dem Unfallverursacher stellte sich heraus, dass der 77-Jährige zum Zeitpunkt des Unfalls vermutlich leicht unter Alkoholeinfluss stand. Dies führte dazu, dass die Staatsanwaltschaft eine Blutentnahme anordnete, um den genauen Alkoholgehalt zu bestimmen. Der Gesamtschaden an beiden Fahrzeugen wird auf etwa 3.500.- Euro geschätzt. Die Polizei Friedrichshafen bittet nun den Zeugen, der den Unfall beobachtet und den Zettel an dem Audi angebracht hat, sich bei der Polizei in Friedrichshafen unter Tel.: 07541 701-3104 zu melden.

Überlingen

Zwei Kleinkrafträder flüchten vor Polizei

Am Samstagabend, gegen 23:00 Uhr, sollten auf dem Parkplatz eines Einkaufsparks in Deisendorf zwei unbekannte Fahrer mit ihren Kleinkrafträdern von der Polizei kontrolliert werden, als sie plötzlich Gas gaben und flüchteten. Die beiden Fahrer befuhren den Parkplatz in nördlicher Richtung und verließen ihn über einen Gehweg in Richtung Deisendorf. Die Polizei nahm die Verfolgung auf und holte die Fahrer auf der L200a, Höhe Einmündung "Rengoldshauser Straße", ein. Trotz Aufforderung zum Anhalten mit Sondersignalen, ignorierten die Fahrer die Anweisung und setzten ihre Flucht fort. Im Gewerbegebiet in der "Lore-Voith-Straße" teilten sich die beiden Fahrer auf. Ein Kleinkraftrad wurde bis in den "Andelshofer Weg" verfolgt. Hier erreichte das Fahrzeug eine Geschwindigkeit von etwa 90 km/h. Die Verfolgungsfahrt endete, als das Kleinkraftrad in die "Poststraße" einbog und zwei Straßenpoller in "Im Gehren" durchquerte. Aufgrund der gefährlichen Situation und der hohen Geschwindigkeit musste die Polizei die Verfolgung abbrechen. Die Polizei in Überlingen sucht nun Zeugen, die Angaben zu den beiden Fahrzeugen und ihren Fahrern machen können. Diese können sich beim Polizeirevier in Überlingen unter Tel.: 07551 804-0 melden. Es ist davon auszugehen, dass die an den Fahrzeugen angebrachten Versicherungskennzeichen entwendet wurden.

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