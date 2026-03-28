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Polizei Bochum

POL-BO: Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Bochum und des Polizeipräsidiums Bochum - Tötungsdelikt in Witten

Witten (ots)

Am Morgen des 28. März kam es in Witten zu einem Einsatz von Polizei und Rettungsdienst.

Gegen 10.30 Uhr erhielt die Polizei Kenntnis über einen Streit in häuslichem Umfeld an der Lessingstraße, welcher sich auch auf die Straße verlagert hat.

Im Verlauf dieses Streites verletzte ein 40-jähriger Tatverdächtiger aus Witten seine 38-jährige Frau sowie ein 9-jähriges Mädchen und einen 13-jährigen Jungen durch Messerstiche schwer.

Trotz unmittelbar eingeleiteter Rettungsmaßnahmen verstarb der 13-Jährige noch am Tatort.

Der Tatverdächtige wurde in Gewahrsam genommen.

Zur Klärung des Sachverhaltes hat das Polizeipräsidium Bochum unter Sachleitung der Staatsanwaltschaft Bochum eine Mordkommission eingesetzt.

Zu den Hintergründen der Tat können derzeit keine Angaben gemacht werden. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bochum
Pressestelle
Fabian Wenner
Telefon: 0234 909-1022
E-Mail: pressestelle.bochum@polizei.nrw.de
https://bochum.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell

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