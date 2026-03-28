Polizei Bochum

POL-BO: Fußgänger (49) bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Bochum (ots)

Bei einem Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich Unterstraße/Am Neggenborn in Bochum-Langendreer wurde ein Fußgänger schwer verletzt. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen.

Am Freitagmorgen, 27. März, gegen 06.45 Uhr, fuhr ein 31-jähriger Autofahrer aus Gladbeck auf der Straße "Am Neggenborn" in Richtung Unterstraße. Nach bisherigen Erkenntnissen beabsichtigte er im Kreuzungsbereich bei grüner Ampel nach links in diese einzubiegen. Zeitgleich überquerte ein 49-jähriger Fußgänger aus Bochum die dortige Fußgängerfurt bei ebenfalls grüner Ampel. Aus bisher ungeklärten Gründen übersah der Autofahrer den Fußgänger, sodass es zur Kollision kam. Der 49-Jährige stürzte und zog sich schwere Verletzungen zu.

Eine Rettungswagenbesatzung brachte den verletzten Fußgänger zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus.

Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen.

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