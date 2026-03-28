Polizei Bochum

POL-BO: Raub auf Tankstelle in Herne - Zeugen gesucht

Herne (ots)

Nach einem Raub auf eine Tankstelle an der Bochumer Straße 110 in Herne am Freitagabend, 27. März, bittet die Polizei um Zeugenhinweise.

Gegen 21.40 Uhr betraten zwei maskierte Täter das Tankstellengelände, bedrohten einen 57-jährigen Mitarbeiter aus Bochum mit einem Messer und forderten die Herausgabe von Bargeld sowie Zigaretten. Mit ihrer Beute flüchteten sie anschließend fußläufig in Richtung Gräffstraße. Der Angestellte blieb unverletzt.

Beide Täter werden als männlich, 170-175 cm groß und schlank beschrieben. Einer war mit einer dunkelgrauen Sweatjacke mit Kapuze, einer schwarzen Jogginghose, schwarzen Schuhen und einer grauen Maske bekleidet. Er soll gebrochenes Deutsch gesprochen haben. Der andere trug eine hellgraue Kapuzenjacke, eine blaue Jeans, schwarze Turnschuhe und einen schwarzen Schal zur Vermummung.

Videoaufzeichnungen liegen vor und die Ermittlungen dauern an.

Die Kriminalpolizei ermittelt und bittet unter den Rufnummern 0234 909-4135 oder -4441 (Kriminalwache) um Zeugenhinweise.

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