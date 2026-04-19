Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Ravensburg (ots)

Ravensburg

70-Jähriger Fahrer ohne Führerschein und unter Alkoholeinfluss unterwegs

Am frühen Sonntagmorgen, gegen 04:17 Uhr, war ein 70-jähriger Audi-Fahrer in der Jahnstraße in Ravensburg in Richtung Friedrichshafen unterwegs. Ohne den Fahrtrichtungsanzeiger zu betätigen bog er in die Friedrich-Schiller-Straße ab. Anschließend fuhr er in eine Grundstückseinfahrt und parkte dort. Als der Fahrer eine Streife des Polizeireviers Ravensburg hinter sich bemerkte, schaltete er zunächst die Lichter am Fahrzeug aus, stieg anschließend aus und rannte davon. Nach kurzer Verfolgung wurde er jedoch nach nur wenigen Metern von den Beamten eingeholt und vorläufig festgenommen. Bei der vorläufigen Festnahme konnte durch die Beamten beim 70-Jährigen ein starker Atemalkoholgeruch wahrgenommen werden. Ein durchgeführter Atemalkoholtest bestätigte den Verdacht und ergab ein Ergebnis von umgerechnet 1,94 Promille, was weit über dem zulässigen Limit liegt. Aufgrund dessen, musste sich der Fahrer einer Blutentnahme unterziehen. Bei der Überprüfung seiner Personalien stellte sich heraus, dass der 70-Jährige keinen gültigen Führerschein vorweisen konnte und tatsächlich nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist, was die Situation noch gravierender macht.

Leutkirch

Nach Randale wird 35-Jähriger in Gewahrsam genommen

Am Samstag, gegen 14:46 Uhr, wurde die Polizei in Leutkirch im Allgäu zu einem Einsatz in der Sudetenstraße gerufen. Ein besorgter Nachbar hatte gemeldet, dass sein 35-jähriger Nachbar völlig außer sich geraten war und im Innenhof seines Anwesens randalierte. Bei Eintreffen der Polizei bot sich ein chaotisches Bild. Der Boden im Innenhof des Hauses war mit Glasscherben und zerstörtem Mobiliar übersät. Der 35-Jährige, der offensichtlich unter Alkoholeinfluss stand und mutmaßlich auch Betäubungsmittel konsumiert hatte, zeigte sich weiterhin aggressiv und uneinsichtig. Um die öffentliche Sicherheit und Ordnung zu gewährleisten, musste der Mann in Gewahrsam genommen werden. Während der Maßnahmen und auf dem Weg zum Polizeirevier Leutkirch beleidigte der 35-Jährige die eingesetzten Beamten mehrfach, was zu einer Anzeige wegen Beamtenbeleidigung führte.

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