Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Vermisster aufgefunden

Bad Saulgau (Landkreis Sigmaringen) (ots)

Der 24-Jährige, der seit Mittwochabend vermisst wurde (wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/138081/6257605), konnte durch den Hinweis einer Zeugin bei Bad Buchau wohlbehalten aufgefunden werden. Die Öffentlichkeitsfahndung, durch die die Polizei schlussendlich den entscheidenden Hinweis erhielt, hat sich somit erledigt. Im Rahmen der Suche, bei der auch Beamte des Polizeipräsidiums Ulm und Polizeihundeführer des Polizeipräsidiums Einsatz beteiligt waren, setzte die Polizei am Nachmittag unter anderem abermals einen Polizeihubschrauber ein.

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