PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ravensburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Vermisster aufgefunden

Bad Saulgau (Landkreis Sigmaringen) (ots)

Der 24-Jährige, der seit Mittwochabend vermisst wurde (wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/138081/6257605), konnte durch den Hinweis einer Zeugin bei Bad Buchau wohlbehalten aufgefunden werden. Die Öffentlichkeitsfahndung, durch die die Polizei schlussendlich den entscheidenden Hinweis erhielt, hat sich somit erledigt. Im Rahmen der Suche, bei der auch Beamte des Polizeipräsidiums Ulm und Polizeihundeführer des Polizeipräsidiums Einsatz beteiligt waren, setzte die Polizei am Nachmittag unter anderem abermals einen Polizeihubschrauber ein.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ravensburg
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Daniela Baier
Telefon: 0751 803-1010
E-Mail: ravensburg.pp.pressestelle@polizei.bwl.de
https://www.polizei-ravensburg.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ravensburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ravensburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ravensburg
Alle Meldungen Alle
  • 17.04.2026 – 14:35

    PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

    Landkreis Ravensburg (ots) - Ravensburg Aktuell vermehrt Meldungen über verdächtiges Ansprechen von Kindern Beim Polizeirevier Ravensburg wurden in den vergangenen Tagen mehrere unterschiedliche Fälle gemeldet, in denen Kinder in den Bereichen Weißenau und Weingartshof sowie in Grünkraut von Unbekannten verdächtig angesprochen worden sein sollen. Trotz intensiven Überprüfungen konnte bislang keiner der Fälle ...

    mehr
  • 17.04.2026 – 14:20

    PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

    Landkreis Sigmaringen (ots) - Sigmaringendorf Vorfahrt missachtet - ein Verletzter Ein Vorfahrtsunfall hat am Donnerstag gegen 10.30 Uhr einen Leichtverletzten und Sachschaden in Höhe von rund 10.000 Euro gefordert. Ein 48-jähriger Lkw-Fahrer missachtete an der Kreuzung der Gartenstraße mit der Schlesierstraße die Vorfahrt einer 68-jährigen Ford-Fahrerin. Bei der wuchtigen Kollision erlitt der 91 Jahre alte Beifahrer ...

    mehr
  • 17.04.2026 – 14:20

    PP Ravensburg: Meldungen uas dem Bodenseekreis

    Bodenseekreis (ots) - Friedrichshafen Drei Anzeigen nach Geschwindigkeitsverstoß Gleich mehrere Anzeigen hat sich ein 43-jähriger Audi-Fahrer am Dienstagmittag nach einer Fahrt durch den Waggershauser Tunnel eingehandelt. Der Mann war auf der B 31 in Richtung Lindau unterwegs, als er im Tunnelbereich mit 112 km/h gemessen wurde - bei erlaubten 60 km/h. Während der anschließenden Verkehrskontrolle versuchte der Fahrer, ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren