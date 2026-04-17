Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Ravensburg

Aktuell vermehrt Meldungen über verdächtiges Ansprechen von Kindern

Beim Polizeirevier Ravensburg wurden in den vergangenen Tagen mehrere unterschiedliche Fälle gemeldet, in denen Kinder in den Bereichen Weißenau und Weingartshof sowie in Grünkraut von Unbekannten verdächtig angesprochen worden sein sollen. Trotz intensiven Überprüfungen konnte bislang keiner der Fälle konkret bestätigt oder strafbares Handeln festgestellt werden. Im Zusammenhang mit den Meldungen kursieren jedoch offensichtlich vermehrt falsche Informationen, teils mit angeblichen Personenbeschreibungen, die von unbeteiligten Personen verbreitet werden. Das Polizeirevier Ravensburg geht jedem Hinweis nach, weist in diesem Zusammenhang jedoch darauf hin, dass das vorschnelle und vielfache Teilen von ungeprüften und falschen Informationen nicht hilfreich ist und gegebenenfalls auch strafbar sein kann.

Ravensburg

Alkoholisiert und ohne Führerschein am Steuer

Wegen Trunkenheit im Straßenverkehr und Fahrens ohne Fahrerlaubnis ermittelt das Polizeirevier Ravensburg gegen einen 55-Jährigen nach einer Verkehrskontrolle am Donnerstagabend. Eine Polizeistreife hatte den Autofahrer zu einer allgemeinen Verkehrskontrolle gestoppt und neben der Tatsache, dass der Mann nicht im Besitz eines Führerscheins ist, auch dessen Alkoholisierung bemerkt. Ein Alkoholvortest erhärtete den Verdacht der Beamten und zeigte bei dem 55-Jährigen deutlich über 1,1 Promille an. Der Alkoholisierte musste seinen Wagen stehen lassen und in einem Krankenhaus eine Blutprobe abgeben. Seine Fahrzeugschlüssel wurden sichergestellt. Den 55-Jährigen erwarten nun entsprechende Strafanzeigen.

Ravensburg / Weißenau

Feuerwehr rückt zu Brand aus

Zu einem Brand sind am Donnerstagnachmittag gegen 15.30 Uhr Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienst auf das Gelände des Zentrums für Psychiatrie ausgerückt. Im Zuge von Renovierungsarbeiten war in einem Gebäude bei Schweißarbeiten im Bereich einer Lüftungsanlage Feuer ausgebrochen, das von den Wehrleuten schnell gelöscht werden konnte. Bei den Löscharbeiten zog sich eine Person leichtere Verletzungen zu, eine weitere Person wurde durch Rauchgasintoxikation ebenfalls leicht verletzt. Beide wurden zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Der beim Brand entstandene Sachschaden kann derzeit noch nicht näher beziffert werden, könnte sich jedoch auf mehrere 10.000 Euro belaufen.

Grünkraut / Schlier

Polizei bittet nach mehreren Werkzeugdiebstählen um Hinweise

Um Hinweise bittet das Polizeirevier Ravensburg nach mehreren Werkzeugdiebstählen in den vergangenen drei Wochen in Schlier und Grünkraut. Zwischen dem 31.03. und dem 01.04. haben Unbekannte eine private Werkstatt bei Groppach aufgebrochen und diverse Geräte im Wert von rund 1.500 Euro gestohlen. Zwischen dem 08.04. und dem 10.04. brachen Unbekannte das Vorhängeschloss an einem Scheunentor ebenfalls bei Groppach auf. Beute machten die Täter hier offensichtlich nicht. Bei einem weiteren Diebstahl zwischen dem 02.04. und dem 16.04. aus einer offenstehenden privaten Werkstatt in Schlier entwendeten Unbekannte elektrische Maschinen im Wert von rund 2.000 Euro, darunter unter anderem einen Bohrhammer und eine Handkreissäge. Personen, die im Zusammenhang mit den Taten verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter Tel. 0751/803-3333 auf dem Polizeirevier Ravensburg zu melden.

Weingarten

Unfall mit Radfahrer - Autofahrer fährt davon

Ein Ermittlungsverfahren wegen unerlaubten Entfernens von der Unfallstelle haben Beamte des Polizeireviers Weingarten nach einem Verkehrsunfall am Donnerstagvormittag in der Zeppelinstraße gegen eine 59 Jahre alte Autofahrerin eingeleitet. Die Renault-Fahrerin wollte von der Zeppelinstraße in Richtung Gartenstraße abbiegen und missachtete dabei die Vorfahrt eines dreirädrigen Fahrzeugs. Ein hinter dem dreirädrigen Fahrzeug fahrendender Rennradler konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und prallte gegen das Heck des Leichtkraft-Fahrzeugs. Der Helm des Radlers ging zu Bruch, der 39-Jährige zog sich zum Glück nur leichte Verletzungen zu. Die Fahrerin des Renault soll indes weitergefahren sein, obwohl Unfallbeteiligte sie offensichtlich auf den Unfall aufmerksam gemacht und sie aufgefordert hatten, bis zum Eintreffen der Polizei vor Ort zu bleiben. Die 59-Jährige wurde später von den Beamten anhand ihres Autokennzeichens ermittelt.

Amtzell

Mehrere 10.000 Euro Sachschaden bei Verkehrsunfall

Mehrere 10.000 Euro Sachschaden sind bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagvormittag gegen 10.30 Uhr auf der B 32 zwischen Geiselharz und Karbach entstanden. Ein 59-Jähriger wollte mit seinem Ford Transit aus Richtung Oberau auf die Bundesstraße einfahren und kollidierte dabei mit dem Peugeot Boxer eines 61-Jährigen, der sich aus Richtung Geiselharz näherte. Durch den wuchtigen Zusammenprall kamen beide Fahrzeuge von der Fahrbahn ab und neben der Straße zum Stehen. Während der 61-Jährige unverletzt blieb, zog sich der Unfallverursacher leichtere Verletzungen zu, die jedoch keiner unmittelbaren medizinischen Behandlung bedurften. Ob die Sicht des 59-Jährigen durch einen an der nahegelegenen Bushaltestelle stehenden Lkw eingeschränkt war, ist Gegenstand der weiteren Überprüfungen. Die beiden Unfallfahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

Leutkirch im Allgäu

Drogentest schlägt bei Autofahrer an

Im Rahmen einer Verkehrskontrolle schlug am Donnerstagabend bei dem 26 Jahre alten Fahrer eines Kleinlasters ein Drogenvortest auf Cannabis an. Eine Streife des Polizeireviers Leutkirch im Allgäu hatte den Fahrer gestoppt und bei der Überprüfung seiner Verkehrstüchtigkeit Anzeichen auf den Konsum von Betäubungsmitteln bemerkt. Nachdem der folgende Drogenvortest den Verdacht erhärtete, musste der 26-Jährige in einem Krankenhaus eine Blutprobe abgeben. Sollte die Auswertung der Probe den Verdacht bestätigen, kommen auf den Fahrer ein Fahrverbot sowie ein Bußgeld von mehreren hundert Euro zu.

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