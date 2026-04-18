Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldung aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Sigmaringen

Ente gut - leider nicht alles gut

Bei der Rettung einer Wildente konnten Beamte des Polizeireviers Sigmaringen am Freitag mitwirken, nachdem durch einen Verkehrsteilnehmer gegen kurz nach 18.00 Uhr in der Laizer Straße in Sigmaringen 2 solcher Tiere angefahren wurden. Nachdem den Beamten während ihrer Streifenfahrt ein VW Tiguan mit angeschalteter Warnblinkanlage auf der Fahrbahn stehend aufgefallen ist und sie den Fahrer daraufhin ansprachen, wurde bekannt, dass dieser soeben zwei Enten angefahren hat. Eine davon saß nun 20 Meter von der Unfallörtlichkeit entfernt und blutete am Auge. Nach Kontaktierung der Tierrettung brachten die Beamten die Ente mit dem Streifenwagen nach Riedlingen, wo das Auge durch fachkundige Tierretter entsprechend behandelt wurde. Danach brachten die Beamten die Ente wieder zurück und setzten sie am ursprünglichen Platz wieder aus. Die zweite Ente hatte es leider nicht so gut und verstarb direkt nach dem Zusammenprall noch am Unfallort. Am Fahrzeug des Unfallverursachers entstand kein Schaden.

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