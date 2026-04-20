Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Schwenningen

Unfall beim Abbiegen führt zu Sachschaden

Rund 1.500 Euro Sachschaden ist am Samstagnachmittag bei einem Verkehrsunfall in der Hauptstraße entstanden. Gegen 15 Uhr wollte der 84-jährige Lenker eines Motorrollers von der Hardtstraße nach links in die Hauptstraße einbiegen und übersah dabei einen vorfahrtsberechtigten 76-jährigen Motorradfahrer, der seinerseits von der Hauptstraße nach links in die Hardtstraße abbiegen wollte. Bei der Kollision der beiden Zweiräder im Kreuzungsbereich entstand an beiden Fahrzeugen geringer Sachschaden, verletzt wurde niemand.

Bad Saulgau

Sachbeschädigung

Mutmaßlich am Samstagnachmittag haben Unbekannte an der Bertha-Hummel-Schule im Außenbereich eine Lampe und einen Lautsprecher unter einer Überdachung von der Decke gerissen. Tatzeitraum dürfte zwischen 16 Uhr und 18.30 Uhr gewesen sein, der entstandene Schaden wird auf rund 500 Euro geschätzt. Das Polizeirevier Bad Saulgau ermittelt wegen Sachbeschädigung und bittet unter Tel. 07581/482-0 um sachdienliche Hinweise.

Bad Saulgau-Wolfartsweiler

Einbruchsversuch in Pkw

Mutmaßlich in der Nacht von Samstag auf Sonntag hat ein unbekannter Täter versucht, in der Steinriesstraße in den geparkten Firmen-Pkw einer karitativen Institution einzubrechen. Der Unbekannte versuchte mittels eines bislang nicht bekannten Werkzeugs, den Wagen zu öffnen, scheiterte allerdings. Nun ermittelt das Polizeirevier Bad Saulgau und bittet etwaige Tatzeugen oder Personen, die im genannten Bereich Verdächtiges beobachtet haben, sich unter Tel. 07581/482-0 zu melden.

Pfullendorf

Vorfahrt missachtet und alkoholisiert unterwegs

Seine nicht unerhebliche Alkoholisierung dürfte mitursächlich dafür gewesen sein, dass ein 35-jähriger Pkw-Lenker am späten Sonntagvormittag einen Verkehrsunfall verursacht hat. Der Mann wollte von der Webergasse nach rechts in die Straße "An der Mauer" einbiegen und missachtete dabei die Vorfahrt eines aus Richtung Heiligenberger Straße kommenden 57-jährigen Audi-Fahrers. Durch die folgende Kollision entstand an beiden Fahrzeugen ein Gesamtsachschaden im mittleren vierstelligen Euro-Bereich. Im Rahmen der Verkehrsunfallaufnahme stellten die Beamten bei dem 35-Jährigen Anzeichen einer Alkoholisierung fest. Ein daraufhin durchgeführter Vortest ergab einen Wert von rund 1,4 Promille, woraufhin der Fahrer eine Blutprobe und auch seinen Führerschein abgeben musste. Gegen ihn wird nun wegen des Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung ermittelt.

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