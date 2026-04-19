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Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Flächenbrand

Gammertingen (ots)

Am Samstag, gegen 16:03 Uhr, wurde die Integrierte Leitstelle über einen Wald- und Flächenbrand in Mariaberg, in der Nähe der Burghaldenstraße, informiert. Die alarmierten Einsatzkräfte der Werkfeuerwehr Mariaberg und der Freiwilligen Feuerwehr Gammertingen reagierten schnell und konnten das Feuer unter Kontrolle bringen, bevor es sich weiter ausbreiten konnte. Bei der Ankunft der Feuerwehr vor Ort wurde festgestellt, dass das abgestorbene Laub auf dem Waldboden auf einer Fläche von etwa 50x100 Meter in Flammen stand. Durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehr konnte verhindert werden, dass das Feuer auf die umliegenden Bäume übersprang. Die genaue Ursache des Brandes ist noch unbekannt. Es kann jedoch nicht ausgeschlossen werden, dass das Feuer durch eine weggeworfene Zigarette oder ähnliche Ursachen entstanden ist. Im betroffenen Bereich wurde zudem eine große Menge an Müll gefunden, wobei die Möglichkeit besteht, dass Glasscherben in Kombination mit dem Sonnenlicht, den Brand verursacht hat. Insgesamt waren 41 Einsatzkräfte mit 7 Fahrzeugen der Werkfeuerwehr Mariaberg und der Freiwilligen Feuerwehr Gammertingen im Einsatz, um den Brand zu bekämpfen und die Situation unter Kontrolle zu bringen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ravensburg
Polizeiführer vom Dienst
Michael Landthaler
Telefon: 0751 803-1010
E-Mail: ravensburg.pp@polizei.bwl.de
https://www.polizei-ravensburg.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell

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