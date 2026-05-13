Polizei Düren

POL-DN: Zeugensuche nach Einbruch in Tankstelle

Düren (ots)

In der Nacht zu Mittwoch (13.05.2026) brachen bislang unbekannte Täter in eine Tankstelle in der Zollhausstraße ein. Sie erbeuteten Tabakwaren und flüchteten daraufhin.

Gegen 01:30 Uhr verschafften sich zwei Täter gewaltsam Zugang zum Verkaufsraum der Tankstelle. Innen begaben sie sich zur Theke, wo sie eine bislang unbekannte Menge an Tabakwaren in einer Einkaufstasche verstauten. Anschließend flüchteten sie fußläufig über die Sauerbruchstraße in Richtung Dorfstraße.

Einer der Täter war mit einer grünen Jacke, einer dunklen Hose, weißen Sneakern bekleidet und führte einem schwarzen Rucksack mit. Die zweite Person trug eine helle Jacke, eine dunkle Hose und helle, eventuell beige, Turnschuhe der Marke "New Balance".

Die Kriminalpolizei hat Spuren gesichert und die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen im Bereich der Zollhausstraße gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02421 949-0 bei der Polizei in Düren zu melden.

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