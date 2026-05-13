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POL-DN: Noch freie Plätze bei den Pedelec-Trainings der Polizei Düren

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Kreis Düren (ots)

Pedelecs gehören inzwischen für viele Menschen zum Alltag - ob auf dem Weg zur Arbeit, beim Einkauf oder in der Freizeit. Damit Radfahrende sicher unterwegs sind, bietet die Polizei Düren auch in diesem Jahr wieder kostenlose Pedelec-Trainings an. Für mehrere Termine sind aktuell noch Plätze frei.

Das Angebot richtet sich insbesondere an Einsteigerinnen und Einsteiger sowie Seniorinnen und Senioren. In den rund 90-minütigen Trainings vermitteln die Verkehrssicherheitsberaterinnen wichtige Tipps für den sicheren Umgang mit dem Pedelec. Neben theoretischen Grundlagen stehen vor allem praktische Übungen im Mittelpunkt. Trainiert werden unter anderem Slalomfahren, enge Kurven, Ziel- und Gefahrenbremsungen sowie verschiedene Geschicklichkeitsübungen.

Ziel ist es, mehr Sicherheit und Routine im Umgang mit dem eigenen Pedelec zu vermitteln und so Unfällen vorzubeugen.

Für folgende Termine sind noch Plätze frei:

- 26.05.2026 in Kreuzau

- 29.07.2026 in Kreuzau

- 04.08.2026 in Jülich

- 14.09.2026 in Düren

Beginn ist jeweils um 10:00 Uhr.

Teilnehmende sollten ein eigenes Pedelec mitbringen. Während der praktischen Übungen besteht Helmpflicht.

Anmeldungen sind telefonisch unter 02421 949-5313 oder per E-Mail an VUPO.Dueren@polizei.nrw.de möglich. Weitere Informationen zu den jeweiligen Treffpunkten erhalten die Teilnehmenden nach der Anmeldung.

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