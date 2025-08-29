Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: OH-Eutin

Tödlicher Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 76 bei Eutin

Lübeck (ots)

Am Donnerstagnachmittag (28.08.2025) ereignete sich auf der Bundesstraße 76 in Höhe des Dodauer Forstes ein tödlicher Verkehrsunfall. Den bisherigen Ermittlungen zu Folge stießen auf dem Streckenabschnitt zwischen Eutin und der Kreisgrenze zum Landkreis Plön ein Traktor mit Anhänger und ein auf dessen Fahrbahn geratener PKW Ford frontal zusammen. Der Traktor geriet dabei in Brand. Die durch den Verkehrsunfall entstandenen Verletzungen des jungen PKW-Fahrers erwiesen sich als so schwer, sodass er noch vor Ort verstarb. Die Bundesstraße 76 musste im Bereich des Unfallortes bis Freitagvormittag gesperrt werden. Die genauen Hintergründe und die Unfallursache ermittelt jetzt die Polizei in Eutin.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand befuhr der 21 Jahre alte Fahrer aus Mecklenburg - Vorpommern gegen 17:30 Uhr mit einem Ford Galaxy die Bundesstraße 76 in Fahrtrichtung Eutin. In Höhe des Dodauer Forstes geriet der Fahrer aus noch nicht bekannter Ursache nach links auf die Gegenfahrbahn und stieß dort mit einem entgegen kommenden Traktor mit angehängtem Grubber frontal zusammen. Bedingt durch die Wucht des Aufpralls schleuderten beide Fahrzeuge in die Bankette. Dabei geriet der Traktor in Brand.

Einsatzkräfte von Polizei, dreier Freiwilliger Feuerwehren, Rettungswagen und der Notarzt des Rettungshubschraubers wurden an den Unfallort alarmiert. Die Bundesstraße wurde großräumig abgesperrt, der Verkehr umgeleitet.

Der 17 Jahre alte Fahrer des Traktorgespanns konnte sich selbstständig aus dem brennenden Fahrzeug retten. Nach aktuellem Stand zog er sich leichte Verletzungen zu. Die Verletzungen des in dem Ford eingeklemmten 21 Jahre alten Mannes aus Mecklenburg-Vorpommern erwiesen sich als so schwer, sodass er noch vor Ort verstarb. An der Unfallstelle betreuten Mitarbeiter der Notfallseelsorge Ersthelfer und Einsatzkräfte.

Zur Klärung der konkreten Unfallursache wurde noch am Abend auf Antrag der Staatsanwaltschaft Lübeck ein Gutachter an den Unfallort bestellt und sowohl der ausgebrannte Traktor als auch der Ford beschlagnahmt. Die weiteren Ermittlungen führt die Polizei in Eutin.

Der betroffene Traktor brannte vollständig aus, an dem an der Front massiv beschädigten Ford entstand Totalschaden. Die Gesamtschadenshöhe beläuft sich nach einer ersten Einschätzung auf circa 360.000 Euro.

Aufgrund einer großen Menge ausgelaufener Betriebsstoffe musste noch in der Nacht betroffenes Erdreich neben der Fahrbahn an der Unfallstelle durch eine Firma ausgehoben werden. Die Straßenmeisterei prüfte den Zustand der Fahrbahnoberfläche. Nach Ende sämtlicher Maßnahmen war die Bundesstraße 76 gegen 08.00 Uhr wieder in beide Richtungen frei befahrbar.

