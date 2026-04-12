Feuerwehr Haan

FW-HAAN: Fahrgäste auf freier Strecker aus S-Bahn geführt

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Haan (ots)

Nach einem Schaden an einer Oberleitung hat die Feuerwehr Haan heute Morgen auf freier Strecke in Gruiten 65 Gäste aus einer S-Bahn zu einem bereitgestellten Bus an der Ostspange geführt. Die Feuerwehr war um 10.01 Uhr alarmiert worden, nachdem der Triebwagen zuvor unweit des Bahnhofs Gruiten in die herabhängende Oberleitung gefahren war. Der Strom hinterließ dabei deutliche Spuren an dem Fahrzeug.

Nachdem die Oberleitung durch die Deutsche Bahn AG stromlos geschaltet und geerdet worden war, konnten die Insassen gegen 11.15 Uhr ins Freie geführt und rund 100 Meter entlang der Bahnstrecke zur Ostspange gebracht werden. Dort hatte die Deutsche Bahn einen Ersatzbus bereitgestellt. Eine Person stürzte an den Gleisen, konnte aber nach kurzer Versorgung ebenfalls die Fahrt mit dem Bus antreten.

Die Bahnstrecke bleibt zunächst für die Reparatur gesperrt.

Die Feuerwehr Haan war mit rund 20 Kräften bis 12 Uhr im Einsatz.

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