Feuerwehr Haan

FW-HAAN: Feuerwehr Haan begrüßt Beschluss zur Stärkung des Ehrenamtes

Haan (ots)

Die Freiwillige Feuerwehr Haan begrüßt den einstimmigen Beschluss des städtischen Ausschuss für Bau, Vergabe, Feuerschutz und Ordnungsangelegenheiten vom gestrigen Abend zur Stärkung des Ehrenamtes in der Feuerwehr. Der Fachausschuss folgte damit den von der Feuerwehr erarbeiteten Vorschlägen zur Förderung und Unterstützung des ehrenamtlichen Engagements. Das beschlossene Maßnahmenpaket umfasst unter anderem Verbesserungen bei Zuschüssen zum Führerscheinerwerb, Anpassungen bei Aufwandsentschädigungen, eine Weiterentwicklung bestehender Unterstützungsleistungen sowie zusätzliche Anerkennungsmaßnahmen für ehrenamtliche Einsatzkräfte, Ausbildende und Funktionsträger. Ziel ist es, die Attraktivität des Ehrenamtes weiter zu steigern und die langfristige Einsatzbereitschaft der Freiwilligen Feuerwehr in Haan zu sichern.

"Das ehrenamtliche Engagement unserer Feuerwehrangehörigen ist ein unverzichtbarer Bestandteil des Brandschutzes in unserer Stadt. Mit den jetzt beschlossenen Maßnahmen zur Förderung des Ehrenamtes leisten wir einen wichtigen Beitrag dazu, auch künftig eine leistungsfähige und motivierte Freiwillige Feuerwehr in Haan zu erhalten", erklärt der Leiter der Feuerwehr Haan, Stefan Longerich.

Auch Bürgermeister Vincent Endereß begrüßt den Beschluss des Ausschusses: "Die Freiwillige Feuerwehr ist ein zentraler Pfeiler der Gefahrenabwehr und des gesellschaftlichen Zusammenhalts in unserer Stadt. Ich freue mich sehr, dass der Ausschuss diesen wichtigen Schritt zur Stärkung des Ehrenamtes unterstützt hat."

Die nun beschlossenen Maßnahmen stellen aus Sicht der Feuerwehr einen wichtigen Schritt dar. Weitere Möglichkeiten zur Förderung des Ehrenamtes sollen im Rahmen der aktuell laufenden Fortschreibung der Brandschutzbedarfsplanung geprüft und durch zusätzliche Maßnahmen ergänzt werden.

Original-Content von: Feuerwehr Haan, übermittelt durch news aktuell