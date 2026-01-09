Feuerwehr Haan

FW-HAAN: +++ Neujahrsempfang der Feuerwehr Haan: Rückblick auf ein einsatzreiches Jahr +++

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

2 Dokumente

Haan (ots)

Beim Neujahrsempfang der Feuerwehr Haan konnten am heutigen Abend zahlreiche Gäste in der Feuer- und Rettungswache an der Nordstraße begrüßt werden. Dabei wurde auf ein einsatzreiches Jahr zurückgeblickt. Die Rede des Leiters der Feuerwehr, Stefan Longerich, und der Jahresbericht des stellvertretenden Wehrleiters Ulf Dalkmann finden sich im Downloadbereich der digitalen Pressemappe.

Viele Feuerwehrangehörige haben im vergangenen Jahr wieder Aus- und Fortbildungen absolviert. So konnte die Wehrleitung auch Ernennungen und Beförderungen aussprechen.

Zu Feuerwehrmännern wurden Dominique Klein, Tom Mausbach, Sener Özkan und Michael Valentin ernannt.

Oberfeuerwehrfrauen und -männer sind jetzt Annouk Helluy, Patrick Just, Stephan Piel, Linda Hohendahl-Angersbach und Florian Polte.

Zum Unterbrandmeister wurde Leon Herring befördert.

Brandmeister ist nun Tobias Kreutz.

Marie-Luise Erbacher wurde zur Oberbrandmeisterin befördert, Benedikt Palder und Thomas Weyand zu Oberbrandmeistern.

Lena Wieland trägt jetzt den Dienstgrad Hauptbrandmeisterin.

Jan Sievers ist nun Brandinspektor, Alexander von den Steinen Brandoberinspektor.

Neu in Funktionen sind jetzt Guido Brandenstein (kommissarischer Zugführer), Jan Sievers (stellvertretender Zugführer), Michael Kleinsteinberg (kommissarischer stellvertretender Zugführer), Georg Stratenschulte (Gruppenführer), Andreas Stachorra (stellvertretender Gruppenführer), Nicole Pottmann (Jugendfeuerwehrwartin) und Andreas Schulz (Jugendfeuerwehrwart).

Hans Löhr wurde aus der Funktion des Zugführers, Stephan Finkelmeier aus der Funktion des stellvertretenden Zugführers entlassen. Frederic Prudent gab das Amt des stellvertretenden Stadtjugendfeuerwehrwarts ab.

Für langjährige Feuerwehrzugehörigkeit wurden Auszeichnungen des Verbands der Feuerwehren NRW verliehen. Für zehn Jahre: Tim Pleschke und Thomas Weyand. Für 40 Jahre: Michael Bohr, Ulf Dalkmann, Christoph Herring, Karl-Heinz Köberle, Ingolf Rütjeroth und Josef Waser. Für 60 Jahre: Ernst Zimmermann.

Das Feuerwehr-Ehrenzeichen des Landes NRW in Silber erhielt Dr. Joachim Schultes für 25-jährige Pflichterfüllung. Für 35-jährige Zugehörigkeit wurde Karsten Kube und Michael Leupold das Feuerwehr-Ehrenzeichen in Gold verliehen.

Die goldene Ehrennadel der Jugendfeuerwehr NRW erhielt Frederic Prudent.

Das Deutsche Feuerwehr-Ehrenkreuz in Silber für sein herausragendes Engagement im Feuerwehrwesen wurde Hans Löhr verliehen.

Original-Content von: Feuerwehr Haan, übermittelt durch news aktuell