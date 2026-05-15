Polizei Düren

POL-DN: Seniorin betrogen - Die Polizei sucht Zeugen

Düren (ots)

Am Donnerstag (14.05.2026) kam es in der Straße "Zum Wibbelrusch" zu einem Betrugsdelikt zum Nachteil einer älteren Dame. Die Polizei sucht Zeugen.

Gegen 16:40 Uhr erhielt die Seniorin den Anruf eines ihr unbekannten Mannes. Dieser gab an, dass die Tochter der Seniorin einen schlimmen Verkehrsunfall verursacht habe und nun im Gefängnis sei. Die Seniorin solle nun 40.000 Euro bezahlen, damit die Tochter aus dem Gefängnis entlassen werden kann. Um 20:00 Uhr erschien ein unbekannter Mann an der Wohnörtlichkeit der Seniorin. Da die 87-Jährige kein Bargeld, sondern hochwertigen Schmuck zuhause hatte, überreichte sie diesen dem Mann. Er nahm den Schmuck im mittleren fünfstelligen Wert wortlos entgegen und verließ die Örtlichkeit.

Der Mann konnte wie folgt beschrieben werden:

- Schlanke Statur - Dunkler Teint - Nicht besonders groß (genaue Größenangabe nicht möglich) - Schwarzer Anzug.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen im Bereich der Straße "Zum Wibbelrusch" gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02421 949-0 bei der Polizei in Düren zu melden.

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