Polizei Düren

POL-DN: Zeugensuche nach Trickdiebstahl

Jülich (ots)

Am Mittwochvormittag (13.05.2026) wurde einem 87-jährigen Mann im Bereich der Bahnhofstraße von einem unbekannten Täter Bargeld aus seinem Portemonnaie entwendet. Die Polizei sucht Zeugen.

Nach Angaben des 87-jährigen Mannes aus Jülich hob er gegen 11:40 Uhr in der Sparkasse Jülich Bargeld im Wert von 500 Euro ab. Das Geld verstaute er in seinem Portemonnaie. Nach Verlassen der Sparkasse wurde er von einem unbekannten Mann auf einem Parkplatz in der Bahnhofstraße angesprochen. Dieser fragte nach, ob der Mann Geld wechseln könne. Der Senior hielt daraufhin sein geöffnetes Portemonnaie in der Hand, sodass der Tatverdächtige eigenständig das Geld im Münzfach zu wechseln schien. Nach dem Geldwechsel entfernte sich der Täter zu Fuß in unbekannte Richtung. Erst später fiel dem 87-Jährigen auf, dass sich die 500 Euro nicht mehr in seinem Portemonnaie befinden.

Der Mann konnte wie folgt beschrieben werden:

- 50 - 60 Jahre alt - Ca. 165 - 170cm groß - Dunkle Kurzhaarfrisur - Dunkel gekleidet.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen im Bereich der Bahnhofstraße gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02421 949-0 bei der Polizei in Düren zu melden.

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