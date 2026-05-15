Polizei Düren

POL-DN: Fußgängerin nach Verkehrsunfall verstorben

Aldenhoven (ots)

Am Freitagmorgen (15.05.2026) wurde eine Fußgängerin in Höhe eines Tankstellengeländes in der Straße "Am Alten Bahnhof" von einem Pkw erfasst. Die Frau erlag noch vor Ort ihren Verletzungen.

Gegen 08:05 Uhr war eine 87-jährige Frau aus Aldenhoven zu Fuß auf einem Gehweg aus Richtung Kapuzinerstraße kommend in Richtung Konrad-Adenauer-Straße unterwegs. Zeitgleich setzte ein 58-jähriger Mann aus Aldenhoven seinen Pkw vom Tankstellengelände aus zurück in Richtung Gehweg. Dabei erfasste er die Fußgängerin. Die 87-Jährige verstarb noch an der Unfallstelle.

Zwecks weiterer Ermittlungen wurde ein spezialisiertes Unfallaufnahmeteam aus Neuss hinzugezogen. Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde die Straße "Am Alten Bahnhof" vollständig gesperrt.

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