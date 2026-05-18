Polizei Düren

POL-DN: Pkw-Fahrer gesucht

Düren (ots)

In Rölsdorf kam es am Samstag (16.05.2026) zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Fahrradfahrerin stürzte nachdem ihr ein Pkw zu nahegekommen war. Die Polizei sucht den am Unfall beteiligten Pkw.

Gegen 11:40 Uhr befuhr die 17-Jährige aus Düren mit einem Pedelec die Bahnstraße in Richtung Monschauer Straße auf der rechten Seite der Fahrbahn. Auf Höhe der Hausnummer 52 sei ein brauner Ford Fiesta beim Überholen so eng an ihr vorbeigefahren, dass sie mit dem Fahrrad stürzte. Der Wagen entfernte sich in Richtung Ampel. Die junge Frau aus Düren wurde leicht verletzt. Angaben zu dem Fahrer oder der Fahrerin konnte die 17-Jährige nicht machen.

Die Polizei bittet nun den Fahrer oder die Fahrerin des Pkw, sich unter der Rufnummer 02421 949-0 bei der Polizei zu melden. Auch Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, können unter der genannten Nummer anrufen.

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