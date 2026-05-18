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Polizei Düren

POL-DN: Schwerpunkteinsatz am Bahnhof Düren: Haftbefehle vollstreckt und mutmaßlicher Drogendealer festgenommen

POL-DN: Schwerpunkteinsatz am Bahnhof Düren: Haftbefehle vollstreckt und mutmaßlicher Drogendealer festgenommen
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Düren (ots)

Im Rahmen eines erneuten gemeinsamen Schwerpunkteinsatzes führten Polizei, Bundespolizei, Stadt Düren und DB-Sicherheit von Freitag (15.05.2026) auf Samstag (16.05.2026) umfangreiche Kontrollen im Bereich des Bahnhofs sowie im unmittelbaren Umfeld durch. Insgesamt wurden 70 Personen kontrolliert.

Im Rahmen des Einsatzes wurden unter anderem auch Gaststätten im unmittelbaren Bahnhofsumfeld überprüft. Dabei konnte in zwei Gaststätten jeweils eine Person mit offenem Haftbefehl festgestellt und festgenommen werden. In einer weiteren Gaststätte trafen die Einsatzkräfte zudem auf eine Person, gegen die der Verdacht des unerlaubten Aufenthalts im Bundesgebiet besteht. Auch diese Person wurde festgenommen.

Auch der Langemarckpark wurde im Rahmen des Einsatzes mehrfach bestreift. Dort bot ein 36-jähriger Mann aus Heimbach vermeintlichen Passanten Betäubungsmittel zum Kauf an - ohne zu ahnen, dass es sich dabei um zivile Einsatzkräfte der Polizei handelte. Nachdem sich die Beamten zu erkennen gegeben hatten, versuchte der Mann zu flüchten. Die Flucht konnte jedoch verhindert werden. Der 36-Jährige wurde festgenommen.

Der Einsatz erfolgte im Rahmen des "Projekt-Team Bahnhof Düren", in dem die Bundespolizeiinspektion Köln, die Kreispolizeibehörde Düren, die Stadt Düren sowie die Deutsche Bahn eng zusammenarbeiten. Ziel der Kooperation ist es, durch eine hohe Präsenz, gezielte Kontrollen und konsequentes Einschreiten die Sicherheit im Bahnhofsumfeld nachhaltig zu stärken.

Auch künftig sind weitere gemeinsame Schwerpunkteinsätze und Kontrollen im Bereich des Bahnhofs und des umliegenden Umfelds vorgesehen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Düren
Pressestelle

Telefon: 02421 949-1100
Fax: 02421 949-1199

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell

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