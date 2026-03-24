Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Frau greift Polizeibeamte bei Einsatz an +++ Streit eskaliert +++ Unbekannter zerkratzt mehrere Autos +++ Roller gestohlen +++ Pkw-Anhänger samt Inhalt entwendet +++ Einbrüche

Wiesbaden (ots)

1. Frau greift Polizeibeamte bei Einsatz an, Wiesbaden-Dotzheim, Frauensteiner Straße, Montag, 23.03.2026, gegen 16:25 Uhr

(dd) Am Montagnachmittag, gegen 16:25 Uhr, kam es in der Frauensteiner Straße zu einem tätlichen Angriff auf Polizeibeamte.

Im Rahmen einer Sachverhaltsaufnahme griff eine Frau die eingesetzten Beamten an. Dabei wurde eine Beamtin zunächst mit der Hand im Gesicht getroffen und anschließend mit der Faust gegen den Arm geschlagen. Die Polizistin wurde leicht verletzt. Nachdem die Person gefesselt worden war, wurde sie zum Streifenwagen geführt. Auf dem Weg dorthin trat sie mehrfach mit dem Fuß gegen die Schienbeine der beiden Beamten.

Die 39- jährige Angreiferin muss sich nun wegen ihres Verhaltens in einem Ermittlungsverfahren verantworten.

2. Streit eskaliert,

Wiesbaden-Westend, Platz der Deutschen Einheit, Montag, 23.03.2026, gegen 18:42 Uhr

(dd) Am Montagabend, gegen 18:42 Uhr, kam es am Platz der Deutschen Einheit zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Frauen.

Aus bislang ungeklärter Ursache spuckte die unbekannte Täterin einer 26-jährigen Frau zunächst ins Gesicht und entfernte sich anschließend in Richtung Bertramstraße. Die Geschädigte nahm die Verfolgung auf, woraufhin es zu einer weiteren Auseinandersetzung kam. Dabei wurde sie von der flüchtenden Person gegen den Kopf geschlagen.

Die Polizei bittet im Rahmen der Ermittlungen um sachdienliche Hinweise. Personen, die die Tat beobachtet haben oder Angaben zu der Täterin machen können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer (0611) 345-2140 zu melden.

3. Unbekannter zerkratzt mehrere Autos,

Wiesbaden-Nordost, Emser Straße, Sonntag, 22.03.2026, 22:00 Uhr bis Montag, 23.03.2026, 14:00 Uhr

(dd) In der Zeit zwischen Sonntagabend, 22:00 Uhr und Montagnachmittag, 14:00 Uhr, wurden in der Emser Straße mehrere geparkte Fahrzeuge beschädigt.

Ein unbekannter Täter soll an den abgestellten Autos vorbeigelaufen und diese zerkratzt haben. Betroffen waren insgesamt drei Fahrzeuge, die auf der jeweils rechten Fahrzeugseite beschädigt wurden. Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer (0611) 345-2140 entgegen.

4. Roller gestohlen,

Wiesbaden-Biebrich, Teutonenstraße, Sonntag, 22.03.2026, zwischen 22:30 Uhr bis Montag, 23.03.2026, 12:00 Uhr

(dd) In der Nacht von Sonntag auf Montag, zwischen 22:30 Uhr und 12:00 Uhr, wurde in der Teutonenstraße in Biebrich ein schwarzer Vespa Motorroller entwendet.

Der Eigentümer hatte sein Fahrzeug am Abend auf einem Grundstück neben seiner Wohnanschrift abgestellt. Als er am nächsten Tag zurückkehrte, stellte er fest, dass der Roller mit dem amtlichen Kennzeichen "444 JMV" verschwunden war.

Die Polizei bittet um Hinweise und nimmt diese unter der Rufnummer (0611) 345-2340 entgegen.

5. Pkw-Anhänger samt Inhalt entwendet,

Wiesbaden-Biebrich, Hagenauer Straße, Freitag, 20.03.2026, 07:50 Uhr bis Montag, 23.03.2026, 10:30 Uhr

(dd) Im Zeitraum zwischen Freitagmorgen, 07:50 Uhr und Montagvormittag, 10:30 Uhr wurde in der Hagenauer Straße ein Pkw-Anhänger gestohlen.

Der Eigentümer hatte den Anhänger am Straßenrand abgestellt und mit einem Schloss gesichert. Als er diesen später wieder nutzen wollte, stellte er fest, dass der Hänger nicht mehr vor Ort war. In dem Anhänger befanden sich unter anderem Umzugskartons, eine Rampe sowie mehrere Spanngurte und Decken.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer (0611) 345-2540 entgegen.

6. Einbrüche in Wiesbaden,

Wiesbaden, Donnerstag, 19.03.2026, 18:00 Uhr bis Montag, 23.03.2026, 20:45 Uhr

(dd) Am Montag wurden zwei Einbrüche zur Anzeige gebracht. Im Zeitraum zwischen Donnerstagabend, 18:00 Uhr, und Montagmorgen, 09:00 Uhr, kam es in der Erich-Ollenhauer-Straße zu einem Einbruch auf einer Baustelle.

Unbekannte Täter öffneten gewaltsam einen mit Vorhängeschlössern gesicherten Baucontainer und entnahmen daraus diverses Werkzeug. Anschließend flüchteten sie in unbekannte Richtung. Zu den entwendeten Gegenständen zählen unter anderem mehrere Elektrowerkzeuge, Baustrahler, Pumpen und weiteres Zubehör.

Am Montagabend, zwischen 18:00 Uhr und 20:45 Uhr, kam es in der Graf-von-Galen-Straße zu einem versuchten Wohnungseinbruch. Unbekannte Täter verschafften sich gewaltsam über eine Terrassentür Zutritt zur Erdgeschosswohnung und durchsuchten die Räume. Anschließend verließen sie die Wohnung und flüchteten in unbekannte Richtung.

Die Polizei bittet im Rahmen der Ermittlungen um sachdienliche Hinweise. Personen, die die Taten beobachtet haben oder Angaben zu den Tätern machen können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer (0611) 345-0 zu melden.

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