Polizei Düren

POL-DN: Alkoholisierter Fahrer landet mit seinem Pkw im Garten

Linnich (ots)

Am Freitagvormittag (15.05.2026) kam es auf Höhe des Einmündungsbereichs Schillerstraße / Wilhelm-Raabe-Straße zu einem Alleinunfall eines Pkw-Fahrers. Der Pkw kam in einem Garten zum Stillstand.

Nach jetzigem Stand der Ermittlungen befuhr gegen 10:30 Uhr 46-jähriger Mann aus Linnich mit seinem Pkw die Schillerstraße aus Richtung Römerring kommend in Richtung Lönsstraße. Nach dem Passieren der Wilhelm-Raabe-Straße verlor der 46-Jährige die Kontrolle über seinen Pkw. In der Folge durchbrach das Fahrzeug einen Gartenzaun und der Mann fuhr zunächst durch einen Garten, der sich auf der Ecke Schillerstraße / Wilhelm-Raabe-Straße befindet. In einem angrenzenden zweiten Garten kam der Pkw schließlich zum Stillstand.

Im Gespräch mit dem 46-Jährigen nahmen die eingesetzten Polizisten einen starken Alkoholgeruch in dessen Atemluft wahr. Daher wurde ihm in einem nahegelegenen Krankenhaus eine Blutprobe entnommen. Gegen den Fahrer wurde ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet. Weiterhin wurde sein Führerschein beschlagnahmt.

Auf den Grundstücken wurden Zäune, Teile von Wintergärten und Terrassen teils erheblich beschädigt. Der Gesamtsachschaden wird auf ca. 101.000 Euro geschätzt. Verletzt wurde durch den Unfall niemand. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen.

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