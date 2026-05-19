Polizei Düren

POL-DN: 20-Jährige und 88-Jährige Opfer von Kettentrick

Jülich/Düren (ots)

Bei der Polizei Düren wurden zwei weitere Fälle des "Kettentricks" angezeigt, bei dem Trickdiebe ihren Opfern unbemerkt Schmuck direkt vom Körper klauen.

Bereits am 10.05.2026 wurde eine 20-Jährige in Jülich Opfer der Trickdiebe. Gegen 18:00 Uhr war die Jülicherin auf der Königsberger Straße unterwegs, als auf Höhe des Spielplatzes ein Auto neben ihr hielt. Eine Frau stieg aus und fasste ihr in die Haare; angeblich um eine Biene zu verscheuchen. Die unbekannte Frau öffnete unbemerkt die beiden Halsketten aus Gold, die die 20-Jährige zu diesem Zeitpunkt um den Hals trug und legte ihr zeitgleich eine andere Kette an. Der Diebstahl fiel ihr erst später auf.

Bei dem verdächtigen Auto handelt es sich um einen schwarzen BMW mit Dürener Kennzeichen. Ein eher dicker Mann habe am Steuer gesessen. Die Tatverdächtige wird wie folgt beschrieben:

- circa 35-40 Jahre - circa 170cm groß - dunkle, lange Kleidung - Kopftuch - ungeschminkt.

In Düren in der Scharnhorststraße geriet am gestrigen Montag (18.05.2026) eine 88-jährige Dürenerin in den Fokus der Trickdiebe. Gegen 13:40 Uhr hielt ein großes, dunkles Auto neben der Fußgängerin. Eine Frau ließ das Fenster herunter und fragte nach dem Weg zur nächsten Apotheke. Als die 88-Jährige ihr den Weg erklärt hatte, stieg die Frau aus - angeblich um ihrer Helferin zum Dank eine Kette und ein Armband zu schenken.

Sie legte der betagten Frau eine Kette an und entfernte dabei unbemerkt die mit Diamanten besetzte Goldkette ihres Opfers. Das gleiche Vorgehen praktizierte sie am Handgelenk, wo sie ein goldenes Armband erbeutete. Die Diebe entfernten sich dann unerkannt.

In diesem Fall befanden sich neben dem Fahrer noch zwei Kinder im Auto. Die Frau, die ausstieg, wurde von der 88-Jährigen wie folgt beschrieben:

- große Statur - schlanker Körperbau - ca. 30-40 Jahre alt - dunkle Kleidung - dunkele Haare - sprach deutsch mit einem Akzent.

Wir bitten Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise geben können, sich unter der Rufnummer 02421 949-0 zu melden.

Die Polizei warnt vor dem sogenannten Kettentrick. Täter suchen gezielt die Nähe ihrer Opfer, um Schmuck unbemerkt zu entwenden. Seien Sie daher bei aufdringlicher Freundlichkeit misstrauisch, vermeiden Sie körperliche Nähe zu Unbekannten und tragen Sie Wertgegenstände möglichst verdeckt. Wer verdächtige Beobachtungen macht, sollte umgehend die Polizei verständigen.

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