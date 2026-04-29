Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Brand einer Grünfläche

Ludwigshafen (ots)

Am Mittwoch (29.04.2026), gegen 2 Uhr nachts, brach auf einer Grünfläche in der Richard-Dehmel-Straße aus bislang ungeklärter Ursache ein Brand aus. Es brannten mehrere Mülltonnen und Sperrmüll. Das Feuer beschädigte die Hausfassade und die Glasscheiben eines angrenzenden Mehrparteienhauses. Weiterhin wurden drei geparkte Fahrzeuge beschädigt. Die Bewohner des betroffenen Wohnhauses wurden kurzzeitig evakuiert. Diese konnten jedoch zeitnah wieder in ihre Wohnung zurück. Der Brand konnte durch die Feuerwehr rechtzeitig gelöscht werden, sodass niemand verletzt wurde.

Die Kriminalpolizei Ludwigshafen hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621 963- 23312 oder per E-Mail KDLudwigshafen.KI3.K31@polizei.rlp.de entgegen.

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