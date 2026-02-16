Feuerwehr und Rettungsdienst Bonn
FW-BN: Brandverletzte nach Wohnungsbrand am Samstagabend
Bonn (ots)
Beuel, 14.02.2026, 20:13 Uhr - Am Samstagabend, kurz nach 20:00 Uhr, wurden Einsatzkräfte von Feuerwehr und Rettungsdienst in den Wolkenburgweg im Bonner Stadtteil Beuel alarmiert. Der Brand war bereits vor dem Eintreffen der Feuerwehr gelöscht worden, sodass ein Großteil der alarmierten Einsatzkräfte nicht mehr benötigt wurde. Ein Löschfahrzeug mit drei Einsatzkräften führte eine Kontrolle auf versteckte Glutnester sowie verbliebenen Brandrauch durch.
Bei dem Brand erlitten zwei Personen Brandverletzungen. Beide wurden zunächst durch den Rettungsdienst medizinisch erstversorgt und anschließend in ein Bonner Krankenhaus transportiert. Von dort erfolgte der Weitertransport in spezialisierte Brandverletztenzentren.
