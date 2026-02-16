PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Feuerwehr und Rettungsdienst Bonn mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Feuerwehr und Rettungsdienst Bonn

FW-BN: Brandverletzte nach Wohnungsbrand am Samstagabend

Bonn (ots)

Beuel, 14.02.2026, 20:13 Uhr - Am Samstagabend, kurz nach 20:00 Uhr, wurden Einsatzkräfte von Feuerwehr und Rettungsdienst in den Wolkenburgweg im Bonner Stadtteil Beuel alarmiert. Der Brand war bereits vor dem Eintreffen der Feuerwehr gelöscht worden, sodass ein Großteil der alarmierten Einsatzkräfte nicht mehr benötigt wurde. Ein Löschfahrzeug mit drei Einsatzkräften führte eine Kontrolle auf versteckte Glutnester sowie verbliebenen Brandrauch durch.

Bei dem Brand erlitten zwei Personen Brandverletzungen. Beide wurden zunächst durch den Rettungsdienst medizinisch erstversorgt und anschließend in ein Bonner Krankenhaus transportiert. Von dort erfolgte der Weitertransport in spezialisierte Brandverletztenzentren.

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr und Rettungsdienst Bonn
Pressestelle: David Bormann
Telefon: 0228 717-0
www.bonn.de/feuerwehr

WhatsApp-Kanal von Feuerwehr und Rettungsdienst Bonn:
https://whatsapp.com/channel/0029VbBCF7aFsn0jp4PE4J0I

Original-Content von: Feuerwehr und Rettungsdienst Bonn, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Feuerwehr und Rettungsdienst Bonn mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Feuerwehr und Rettungsdienst Bonn
Weitere Meldungen: Feuerwehr und Rettungsdienst Bonn
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren