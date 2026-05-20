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Polizei Düren

POL-DN: Unfallbeteiligter Pkw-Fahrer gesucht

Düren (ots)

An der Leopoldstraße stürzte gestern (19.05.2026) ein Radfahrer, nachdem er gebremst hatte, um nicht gegen einen Pkw zu stoßen, der ihm die Vorfahrt nicht gewährte. Die Polizei sucht nach Zeugen und dem Pkw-Fahrer.

Gegen 13:10 Uhr fuhr ein 31 Jahre alter Radfahrer aus Düren mit seinem Fahrrad aus Richtung Holzbendenpark in Richtung Leopoldstraße. Von links kam aus der Sackgasse der Leopoldstraße dann ein schwarzer 1er BMW. Dieser hätte im Einmündungsbereich halten müssen, um dem Radfahrer die Vorfahrt zu gewähren. Um nicht gegen den Pkw zu prallen, führte 31-jährige Mann mit seinem Fahrrad eine Vollbremsung durch und stürzte. Der Pkw habe noch kurz angehalten, setzte seine Fahrt dann aber fort, ohne sich um den Unfall zu kümmern.

Der Radfahrer erlitt durch den Sturz leichte Verletzungen.

Bei dem Fahrer handelt es sich um einen Mann zwischen 18 und 20 Jahren. Die Polizei bittet den Fahrer sowie mögliche Zeugen des Unfallgeschehens, sich unter der Rufnummer 02421 949-0 bei der Polizei zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Düren
Pressestelle

Telefon: 02421 949-1100
Fax: 02421 949-1199

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell

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