Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Herzlake - Polizei stoppt alkoholisierten Autofahrer nach Zeugenhinweis

Herzlake (ots)

Gestern gegen 19:40 Uhr meldeten zwei Verkehrsteilnehmer einen auffälligen Pkw auf der Haselünner Straße in Herzlake.

Nach Angaben der Zeugen fiel das Fahrzeug durch starke Geschwindigkeitsschwankungen sowie Schlangenlinien auf. Der Pkw kam wenig später im Bakerder Ring zum Halten, wo Polizeibeamte das Fahrzeug und den Fahrer antreffen konnten.

Dabei stellten die Beamten fest, dass der 33-jährige Fahrer alkoholisiert war. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,69 Promille. Der Führerschein des Mannes wurde beschlagnahmt.

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