Polizei Düren

POL-DN: Einbruch in Kindergarten - Die Polizei bittet um Hinweise

Nideggen (ots)

Eine Kindertagesstätte in der Bahnhofstraße geriet zwischen Montag (18.05.2026, 16:30 Uhr) und Dienstag (19.05.2026, 07:00 Uhr) in das Visier von Einbrechern. Die Polizei sucht nun Zeugen.

Im Tatzeitraum verschafften sich bislang unbekannte Täter zunächst gewaltsam Zugang auf das Grundstück der Kindertagesstätte. Danach gelangten sie gewaltsam ins Gebäude. Dort wurden Schränke und Schubladen auf der Suche nach Diebesgut geöffnet. Die Täter konnten ein Portemonnaie erbeuten und unerkannt flüchten. Ob weitere Gegenstände entwendet wurden, war zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch unklar. Die Kriminalpolizei ist am Tatort erschienen und hat die Ermittlungen aufgenommen.

Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Düren unter der Rufnummer 02421-949 0 zu melden.

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