Polizei Homberg

POL-HR: Unbekannte beschädigen geparkten Mercedes - Polizei bittet um Hinweise

Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 26.05.2026:

Schwalmstadt

Unbekannte Täter haben am Samstag, 23.05.2026, auf dem Parkplatz der Schwalm-Galerie in Treysa einen geparkten Pkw beschädigt. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung und bittet um Zeugenhinweise.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen hatte die Fahrzeugführerin ihren schwarzen Mercedes CLA 200 in der Zeit von 14:30 Uhr bis 15:10 Uhr auf dem Parkplatz der Schwalm-Galerie im Bereich des Haupteingangs abgestellt. Als sie zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, stellte sie eine Beschädigung an der hinteren Stoßstange fest. Die Täter hatten diese offenbar mit einem scharfkantigen Gegenstand über eine Länge von 24 Zentimetern zerkratzt und flüchteten anschließend in unbekannte Richtung.

Der entstandene Sachschaden wird auf rund 500,- Euro geschätzt. Die Polizei in Schwalmstadt hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise von Zeugen unter der Telefonnummer 06691-9430 entgegen.

Yvonne Winter, KHK`in - Pressesprecherin -

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