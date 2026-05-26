Polizei Homberg

POL-HR: Unbekannte werfen Glasflasche im Vorbeifahren auf geparkten Pkw - Polizei bittet um Hinweise

Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 26.05.2026:

Niedenstein

Unbekannte Täter haben in der Nacht zu Sonntag, 24.05.2026, in der Besser Straße in Niedenstein-Metze einen geparkten Pkw beschädigt. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung und sucht Zeugen.

Nach bisherigen Erkenntnissen hatte die Besitzerin ihren grauen Renault Clio auf einem Parkplatz in der Besser Straße geparkt. Gegen 02:40 Uhr begab sie sich zu ihrem Fahrzeug, setzte sich hinein und wartete dort noch auf eine Person, als ein bislang unbekanntes Fahrzeug den Parkplatz passierte. Kurz darauf hörte die Frau einen lauten Knall und stellte fest, dass eine zerbrochene Glasflasche vor ihrem Fahrzeug lag.

Nach ersten Ermittlungen ist davon auszugehen, dass die Flasche aus einem vorbeifahrenden Fahrzeug geworfen wurde. Durch den Aufprall entstanden Dellen im Dach des Fahrzeugs. Der Sachschaden wird auf etwa 200,- Euro geschätzt.

Zu dem vorbeifahrenden Fahrzeug konnte die Geschädigte keine Angaben machen. Ein Kennzeichen konnte nicht abgelesen werden; auch der Fahrzeugtyp ist nicht bekannt.

Nach Angaben der Frau befand sich zur Tatzeit jedoch zudem ein Mercedes auf dem Parkplatz, an dem das Licht eingeschaltet gewesen sein soll. Möglicherweise hat dessen Fahrer Beobachtungen gemacht oder kann Hinweise auf das Tatfahrzeug oder die Täter geben.

Die Polizeistation Fritzlar hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet insbesondere den bislang unbekannten Fahrer des Mercedes sowie weitere Zeugen, sich unter der Telefonnummer 05622-99660 zu melden, sofern Hinweise zur Tat oder dem beteiligten Fahrzeug gegeben werden können.

Yvonne Winter, KHK`in - Pressesprecherin -

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