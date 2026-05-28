Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Donaueschingen, B27, Schwarzwald-Baar-Kreis) Unfall bei Überholvorgang - insgesamt rund 20.000 Euro Blechschaden (27.05.2026)

Donaueschingen, B27 (ots)

Am Mittwochmorgen ist es auf der Bundessstraße 27 zwischen Donaueschingen und Hüfingen infolge eines Überholvorgangs zu einem Unfall gekommen. Gegen 6 Uhr war ein 61-jähriger BMW-Fahrer in Richtung Hüfingen unterwegs. Beim Überholen eines vorausfahrenden Lastwagens kollidierte der BMW seitlich mit einem entgegenkommenden Mercedes eines 25-Jährigen. Glücklicherweise blieben alle Beteiligten unverletzt. An beiden Autos entstand Sachschaden in Höhe von je etwa 10.000 Euro. Da sie nicht mehr fahrbereit waren, kümmerten sich Abschleppdienste um die demolierten Wagen.

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