Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
POL-EL: Bad Bentheim - Versuchter Einbruch
Bad Bentheim (ots)
In der Zeit von Freitag, 17 Uhr bis gestern 08:40 Uhr kam es in der Schloßstraße zu einem versuchten Einbruchdiebstahl. Bislang unbekannte Täter versuchten sich Zugang zu einem Kiosk zu verschaffen. Aus bisher unbekannten Gründen ließen sie von ihrem Vorhaben ab. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Bad Bentheim unter der Rufnummer 05922 - 776600 zu melden.
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