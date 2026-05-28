Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rielasingen-Worblingen, Lkr. Konstanz) Unfallflucht auf dem Parkplatz des Naturbades - Unbekannter streift grauen VW Golf - Polizei sucht Zeugen (26.05.2026)

Rielasingen-Worblingen (ots)

Die Polizei sucht Zeugen zu einer Unfallflucht, die sich am Dienstag auf dem Parkplatz des Naturbads im Herdweg ereignet hat. Im Zeitraum zwischen 13 Uhr und 17 Uhr touchierte ein Unbekannter einen in der ersten Reihe im hinteren Drittel des Parkplatzes abgestellten grauen VW Golf im hinteren Bereich der Fahrerseite. Ohne den Unfall anzuzeigen und sich um eine Regulierung des verursachten Schadens in Höhe von rund 1.500 Euro zu kümmern, fuhr der Unbekannte anschließend einfach davon.

Sachdienliche Hinweise zu der Unfallflucht nimmt der Polizeiposten Rielasingen-Worblingen, Tel. 07731 917036 entgegen.

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